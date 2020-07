Não é só no Leblon

Sim, os botecos cariocas extrapolaram. Mas não estiveram sozinhos na farra do primeiro fim de semana de portas abertas após meses de quarentena. No Soho, o bairro boêmio de Londres, os pubs se municiaram de termômetros e álcool em gel para receber os clientes sedentos de um gostinho de noitada normal depois de mais de três meses de confinamento e bares fechados. O primeiro-ministro Boris Johnson pediu cuidado, os donos dos estabelecimentos espalharam avisos — e não adiantou nada. Bastou ser dada a largada para que a celebrada fleuma britânica se afogasse em pints e pints de cerveja consumidos em ruas apinhadas de pessoas sem máscara, sem luva, muito menos respeito ao 1,5 metro regulamentar. “Uma noite previsivelmente cheia confirmou o que já sabíamos: álcool e distanciamento não são uma boa combinação”, disse o chefe da polícia, John Apter. A resposta às aglomerações foi rápida: vários pubs tiveram de fechar de novo depois que clientes testaram positivo para o novo coronavírus. Os excessos que a reabertura dos bares vem provocando em toda parte aportaram no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, um pouco antes, na quinta-feira 2, com casas lotadas, muito barulho e a clientela se esparramando pelas calçadas e ruas — igualzinho àquele passado distante em que o novo coronavírus não impedia o ir e vir das pessoas. Moral da história: entre a ameaça da Covid-19e a ânsia de fazer de conta que o problema passou, o vírus da irresponsabilidade muitas vezes sai ganhando. E isso não é bom.

Publicado em VEJA de 15 de julho de 2020, edição nº 2695