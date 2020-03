Não é só contra Bolsonaro: panelaços também varrem a Espanha

Não é só o Brasil, onde panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro foram registrados na noite de terça (17) e devem surgir novamente nesta quarta (18), que tem sido varrido por protestos.

Proibidos de sair de casa, os espanhóis organizaram uma cacerolada nesta quarta para pedir que o rei emérito Juan Carlos I doe 100 milhões de euros aos hospitais públicos.

O primeiro bate-panela aconteceu ao meio-dia, momento em que o rei Felipe VI falava em cadeia nacional sobre a epidemia do coronavírus. A quantia teria sido repassada a Juan Carlos I pela Arábia Saudita em 2008, segundo reportagem do jornal britânico The Telegraph.

De acordo com a publicação, o dinheiro foi depositado numa offshore panamenha criada por Juan Carlos I e que tem como beneficiário o filho, Felipe VI. O Ministério Público investiga o envolvimento de Juan Carlos na intermediação de vários negócios, entre eles um contrato ganho por um consórcio espanhol para construir a ligação de trem de alta velocidade entre Meca e Medina, na Arábia Saudita.

Após o escândalo, Felipe VI anunciou que vai renunciar à herança a que tem direito. O país já um dos mais castigados pela epidemia de coronavírus, com 13.716 casos e 616 mortos.