Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara dos EUA, é hospitalizada após queda

Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, foi hospitalizada nesta sexta-feira, 13, após sofrer uma queda durante uma viagem oficial a Luxemburgo. O incidente ocorreu enquanto Pelosi participava de uma delegação bipartidária do Congresso para marcar o 80º aniversário da Batalha das Ardenas.

O gabinete de Pelosi confirmou o ocorrido em um comunicado, informando que a política de 84 anos recebeu cuidados médicos imediatos e continua trabalhando enquanto se recupera. “A presidente emérita Pelosi está atualmente recebendo excelente tratamento de médicos e profissionais de saúde”, afirmou Ian Krager, seu porta-voz. Ele também destacou que, apesar do ocorrido, Pelosi segue com seus compromissos e agenda inalterada.

Pelosi, 84, foi a primeira mulher a servir como presidente da Câmara e também foi líder de longa data da bancada democrata na Câmara. Ela deixou o cargo de chefia da casa legislativa em 2023, mas continua servindo como deputada federal pelo estado da Califórnia.

Em novembro, foi reeleita para mais um mandato de dois anos, que começa em 3 de janeiro. Durante sua carreira política, Pelosi desempenhou um papel central na aprovação de importantes legislações, como o projeto de infraestrutura de US$ 1 trilhão em 2022, e ficou conhecida por sua firme liderança durante a presidência do republicano Donald Trump.

Ela atuou como presidente da Câmara pela primeira vez de 2007 a 2011. Depois, voltou ao cargo em 2019, quando o Partido Democrata retomou o controle da casa mais baixa do legislativo nas midterms (eleições locais e legislativas plantadas no meio do mandato presidencial) de 2018.

Publicidade