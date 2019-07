Namorada de Boris Johnson viverá na residência oficial do premiê

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, confirmou que sua namorada, Carrie Symonds, irá se mudar com ele para sua residência oficial nesta segunda-feira, 29. Esta será a primeira vez que um premiê britânico viverá com uma companheira que não é sua esposa em Downing Street, no centro de Londres.

Desde a eleição de Johnson, 55, como líder do Partido Conservador e, consequentemente, primeiro-ministro, a imprensa vinha especulando sobre a possibilidade de Symonds, 33, morar na residência oficial do premiê.

Johnson está se divorciando de sua segunda mulher, a advogada Marina Wheeler, e havia se recusado a comentar sobre a possibilidade anteriormente.

Nesta segunda, seu gabinete confirmou a mudança de Symonds. A namorada do premiê é ex-chefe de comunicações do Partido Conservador e atualmente trabalha na organização ambiental Oceana.

Segundo a imprensa britânica, Johnson pediu que novos móveis fossem comprados para a casa. Um porta-voz do premiê afirmou que “não haverá custo adicional para o contribuinte por ela [Symonds]” morar em Downing Street.

O representante do novo primeiro-ministro disse ainda que Carrie Symonds não terá seu próprio escritório na residência oficial.

O interesse em torno do casal ganhou novas proporções no mês passado, depois de Johnson ser gravado aos berros com Carrie Symonds no apartamento dela. A polícia foi chamada por vizinhos que ouviram os sons de louças quebradas, portas batendo e gritos da proprietária: “me larga” e “cai fora do meu apartamento”.

“Ninguém quer ouvir falar disso”, esquivou-se Johnson em entrevista ao vivo no dia seguinte. Desde então, o casal já posou reconciliado em diversas oportunidades.

Carrie Symonds esteve presente no primeiro discurso oficial de Johnson como premiê, após ele receber a benção da rainha Elizabeth II para ocupar o cargo.

Apesar do anúncio sobre a mudança para Downing Street, o papel de Carrie no governo e na vida pública de Johnson ainda não está claro. Ao contrário do que acontece com a primeira-dama dos Estados Unidos, não há regras restritas para a atuação da mulher do primeiro-ministro britânico.

Boris Johnson tem quatro filhos de seu casamento com Marina Wheeler, além de uma filha, nascida em 2009, fruto de um caso extraconjugal. Sua separação de Wheeler foi confirmada pelos dois em setembro do ano passado.

O número 10 de Downing Street não é apenas apenas a casa do primeiro-ministro, mas também um local de trabalho. Possui escritórios para o premiê, secretários, assistentes e assessores, além de numerosas salas de conferência e jantar onde o líder britânico se reúne com autoridades estrangeiras.

O edifício está situado perto do Palácio de Westminster, a sede do Parlamento, e do Palácio de Buckingham, a residência oficial da rainha.