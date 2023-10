Nações árabes acusam Israel de ‘punição coletiva’ contra palestinos

26 out 2023, 13h46

Por Amanda Péchy 26 out 2023, 13h46

Os ministros das Relações Exteriores de nove países árabes emitiram nesta quinta-feira, 26, uma declaração conjunta ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, em que criticam a morte de civis na Faixa de Gaza em meio aos bombardeios de Israel contra o grupo terrorista palestino Hamas, caracterizando a ação como uma forma de “punição coletiva”.

No texto, as nações também apelaram ao Conselho de Segurança para implementar um cessar-fogo imediato em Gaza. Nesta quinta-feira, uma sessão de emergência da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, deve votar uma resolução a respeito do conflito entre Israel e Hamas pedindo a suspensão dos ataques para atender à catástrofe humanitária que se desenrola no enclave palestino – proposta que Tel Aviv já rejeitou.

A declaração inclui as assinaturas dos Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Bahrein, Arábia Saudita, Omã, Catar, Kuwait, Egito e Marrocos. A nota imputa Israel pela morte de civis na Faixa de Gaza, argumentando que “a autodefesa não justifica violações do direito internacional e o desrespeito deliberado pelos direitos legítimos do povo palestino.”

As nações condenam também o deslocamento de palestinos – segundo as Nações Unidas, mais de 600 mil deixaram suas casas depois que Tel Aviv orientou que abandonassem a região norte da Faixa de Gaza, em preparação para uma invasão terrestre do local –, e acusam Israel de implementar “punições coletivas” contra o povo palestino.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, mais de 7 mil palestinos morreram desde que começaram os ataques aéreos em 7 de outubro, uma resposta ao brutal ataque dos terroristas contra Israel, que matou 1.400. Os dados, porém, não puderam ser verificados por órgãos independentes.

Nos últimos anos, Israel e alguns países árabes, antes inimigos declarados, normalizaram as relações diplomáticas, numa iniciativa conhecida como acordos de Abraão, em grande parte mediados pelo governo do ex-presidente americano Donald Trump.

Na lista, estão inclusos Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos. Antes de eclodir o novo conflito no Oriente Médio, o governo do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estava costurando a retomada de diálogo também com a Arábia Saudita.

Que quatro dos países árabes dispostos a entender-se com Israel tenham assinado a declaração conjunta para condenar suas ações em Gaza é entendido como um forte sinal político negativo.

