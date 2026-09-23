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Na ONU, presidente do Irã manda recado a Trump e acusa EUA de ‘terrorismo’

Na véspera, presidente americano declarou no mesmo púlpito que avalia a opção de 'aniquilar' Teerã

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 13h14
Homem de cabelos grisalhos e terno preto, com expressão séria, segura um retrato do Aiatolá Ali Khamenei em um púlpito da ONU
Presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, mostra foto do aiatolá Ali Khamenei durante discurso na Assembleia Geral da ONU. 23/09/2026 (TIMOTHY A. CLARY/AFP)
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Na ONU, presidente do Irã manda recado a Trump e acusa EUA de ‘terrorismo’ Priorizar nos meus resultados Google

Em tom desafiador, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta quarta-feira, 23, falando pela primeira vez desde que Washington e Israel lançaram ataques conjuntos que desencadearam a guerra contra seu país, em fevereiro.

Em sua fala, Pezeshkian acusou diretamente o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de “terrorismo” pelo assassinato do então líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.  O presidente mostrou à Assembleia Geral da ONU uma foto do líder morto, antes de repetir que Teerã não iniciou o conflito atual, que se espalhou pelo Oriente Médio.

Na véspera, o presidente americano, Donald Trump, declarou no mesmo púlpito na sede das Nações Unidas, em Nova York, que avalia a opção de “aniquilar” o Irã, mas em seguida elogiou a retomada de diálogos entre Teerã e Washington. Pezeshkian não mencionou as reuniões à margem da assembleia da ONU para encerrar o conflito.

“(O presidente dos EUA, Donald Trump) deve saber que a resiliência do povo iraniano só aumentará diante das sanções, da crescente pressão e da intimidação cada vez maior. Nunca baixaremos a cabeça ou nos ajoelharemos”, declarou.

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Mais cedo, o governo iraniano já havia reagido às falas de Trump de terça-feira. Em comunicado divulgado pela agência de notícias Mehr, o Estado-Maior das Forças Armadas iranianas afirmou que a declaração do americano sobre uma possível “aniquilação” demonstra “não um sinal de poder, mas um sinal do desespero estratégico” de Washington.

“Mas tenho uma grande decisão a tomar… Vou firmar um acordo com o Irã que lhe permita se reconstruir e criar um país muito mais grandioso do que jamais foi, talvez um dos maiores do Oriente Médio ou até do mundo? Ou devo aniquilar a República Islâmica e fazer isso rapidamente, para nunca mais deixar que eles voltem a matar e destruir pessoas e países?”, disse Trump.

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Segundo as Forças Armadas iranianas, Trump utilizou seu discurso nas Nações Unidas para tentar justificar a “agressão” contra o país. O comunicado advertiu ainda que o Irã está preparado para responder com ataques contra Estados Unidos e Israel que seriam “mais devastadores e menos previsíveis” do que os realizados anteriormente.

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A troca de ameaças ocorre em meio à continuidade da guerra travada entre Irã, Estados Unidos e Israel. O conflito se prolonga há mais de seis meses, sem um acordo de cessar-fogo definitivo. Na segunda-feira, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, alertou que as companhias aéreas iranianas ficarão impossibilitadas de operar globalmente nesta quarta-feira devido às sanções americanas.

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Em 23 de setembro, “todas as companhias aéreas iranianas cessarão suas operações em todo o mundo”, disse Bessent em entrevista à CNBC. “Se pousarem, não serão reabastecidas, não receberão serviços de pouso, não poderão vender passagens” e qualquer pessoa que o fizer, acrescentou, “será excluída do sistema do dólar”.

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