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Na ONU, presidente da Autoridade Palestina confirma primeiras eleições legislativas em 20 anos

Mahmoud Abbas também criticou os Estados Unidos por impedirem sua entrada no país para participar presencialmente da Assembleia Geral

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 16h25
O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, durante discurso por vídeo na Assembleia Geral da ONU.
O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, durante discurso por vídeo na Assembleia Geral da ONU. (John Lamparski/Bloomberg/Getty Images)
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Na ONU, presidente da Autoridade Palestina confirma primeiras eleições legislativas em 20 anos Priorizar nos meus resultados Google

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou nesta quinta-feira, 24, que as eleições legislativas palestinas serão realizadas em 28 de novembro, no que seria a primeira votação do tipo em duas décadas.

Em discurso gravado e exibido durante a Assembleia Geral da ONU, Abbas, de 90 anos, disse que a Autoridade Palestina concluiu um programa de reformas prometido à população e à comunidade internacional, confirmando a data do pleito. Os palestinos não realizam eleições legislativas desde 2006, quando o Hamas venceu a disputa e, no ano seguinte, assumiu o controle da Faixa de Gaza após confrontos com forças ligadas ao Fatah, partido de Abbas.

Apesar da confirmação da data, integrantes do próprio Fatah levantam dúvidas sobre a realização da votação. Entre os obstáculos estão as restrições de Israel à entrada, em Gaza, de materiais necessários para organizar o pleito. O partido de Abbas ainda não anunciou sua lista de candidatos, enquanto o Hamas afirmou que pretende participar e negocia uma possível coalizão com outros grupos.

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Abbas também voltou a criticar os Estados Unidos por impedirem sua entrada no país para participar presencialmente da Assembleia Geral. Pelo segundo ano consecutivo, Washington negou vistos ao presidente palestino e a outros integrantes da delegação. O governo de Donald Trump acusa a Autoridade Palestina de não cumprir compromissos assumidos e de buscar “internacionalizar” o conflito com Israel. Abbas rejeitou as acusações e classificou as medidas americanas como ilegais.

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“Rejeitamos essas medidas punitivas ilegais, bem como as acusações e justificativas nas quais elas se basearam”, declarou Abbas.  “Afirmamos que cumprimos nossos compromissos, concluímos um programa de reforma nacional abrangente e continuamos nosso compromisso com o direito internacional, a rejeição da violência e do terrorismo”, acrescentou.

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No discurso, o líder palestino também denunciou um “esquema colonialista” de Israel nos territórios palestinos e fez um apelo para a comunidade internacional “não deixar outros massacres ocorrerem”. Abbas afirmou que a expansão dos assentamentos na Cisjordânia ocupada ameaça a solução de dois Estados e pediu maior pressão internacional.

“O que está ocorrendo em Gaza, Cisjordânia e em Jerusalém ocupada não são incidentes separados. Israel está realizando um esquema colonialista e maligno com objetivo de dificultar as vidas de palestinos em sua terra e apagar a presença palestina. (…) Não deixem outra Nakba nem outros massacres ocorrerem”, afirmou Abbas, referindo-se ao êxodo palestino de cerca de 700 mil pessoas durante e após a guerra árabe-israelense de 1948.

A convocação de novas eleições atende às pressões de países e organismos internacionais que financiam a Autoridade Palestina e defendem reformas capazes de ampliar a representatividade das instituições palestinas.

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