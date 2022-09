Na ONU, Biden acusa Putin de perseguir ‘ambições imperiais’

Poucas horas depois que a Rússia anunciou uma ampliação de seu exército para a guerra na Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, usou praticamente todo o seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas nesta quarta-feira, 21, para atacar Moscou e o presidente Vladimir Putin.

“Esta guerra é para extinguir o direito da Ucrânia de existir como um Estado”, disse Biden, relatando haver “provas horríveis” de crimes de guerra russos.

“Se as nações puderem perseguir suas ambições imperiais sem consequências, a ordem pós-Segunda Guerra Mundial desmorona”, acrescentou.

Biden abordou ainda a ameaça de Putin sobre o uso de armas nucleares, afirmando que “uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada”. O presidente americano avaliou que Putin fez “ameaças nucleares irresponsáveis” em relação à guerra na Ucrânia.

No discurso, o líder da Casa Branca voltou a um dos principais temas de sua presidência: a luta entre autocracia e democracia. Além da Rússia, ele criticou os governos da China, Mianmar e Irã por não cumprirem com os direitos humanos.

Sobre a competição com Pequim, Biden disse: “Não buscamos conflito. Não buscamos uma Guerra Fria”. É uma declaração que ele já fez antes, apesar de seus próprios assessores reconhecerem que, nas disputas com a China e a Rússia, o comportamento se assemelha à Guerra Fria.

O presidente americano disse ainda que os Estados Unidos continuam “comprometidos com sua política de Uma China” quando se trata de Taiwan. Autoridades da Casa Branca insistiram que a política sobre a ilha autônoma não mudou, embora Biden tenha dito explicitamente que soldados americanos defenderão Taiwan se a China fizer um “ataque sem precedentes”.

Nesta briga entre democracia e autocracia, ele reconheceu que os Estados Unidos e seus aliados enfrentam desafios para garantir o cumprimento de pactos democráticos em outros países – o que não foi dito é que os próprios americanos estão com dificuldades para continuarem como modelo de democracia.

Apesar de ter tocado em mais alguns temas, raramente um discurso presidencial nas Nações Unidas visa uma única nação e um único líder diretamente, como Biden Fez com Putin. A situação que mais se assemelha à vista nesta quarta-feira foi quando o presidente George W. Bush criticou Saddam Hussein e o Iraque, em 2003.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também discursa nesta quarta com um vídeo pré-gravado. Espera-se que seus comentários renovem seu apelo aos Estados membros para que apoiem a Ucrânia com armas, financiamento e ajuda humanitária. Ele também deve retornar a causas como a defesa da liberdade, soberania e democracia.

Embora a guerra seja um foco central de muitos discursos na Assembleia Geral, questões como as crises alimentar e energética e as mudanças climáticas também estiveram na agenda.

Biden comemorou a renovada liderança dos Estados Unidos na área de mudanças climáticas, incluindo o pacote de US$ 370 bilhões para reduzir as emissões de combustíveis fósseis – uma lei que Biden assinou no mês passado.