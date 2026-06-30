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Na corrida de IA, Taiwan investiga empresas por contrabando de super chips à China

Envio de servidores de inteligência artificial 'de alto padrão' da gigante americana Nvidia a Pequim viola controles de exportação dos EUA

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 08h47
Caixas de papelão embaladas em plástico e amarradas com fitas amarelas, em um armazém com equipamentos eletrônicos ao fundo. Uma fita de isolamento amarela com caracteres asiáticos e listras vermelhas atravessa a imagem, indicando uma área restrita This handout photo from the Taiwan Coast Guard taken on May 20, 2026 and released on May 21 shows pallets of servers made by Super Micro Computer seized by Taiwanese authorities at an undisclosed location. Taiwanese investigators have raided the Taiwan offices of US company Super Micro Computer and two other tech firms, a prosecutor said June 30, as part of an expanded probe into the alleged smuggling of Nvidia AI chips to China.
Servidores de IA fabricados pela Super Micro Computer apreendidos em Taiwan no âmbito de investigação sobre contrabando de chips da Nvidia. 21/05/2026 - (Guarda Costeira de Taiwan/AFP)
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Na corrida de IA, Taiwan investiga empresas por contrabando de super chips à China Priorize VEJA no Google

As autoridades de Taiwan realizaram operações de busca e apreensão nos escritórios de três empresas de tecnologia como parte de uma investigação sobre o possível contrabando de chips avançados da Nvidia para a China, informou o Ministério Público nesta terça-feira, 30.

As operações de busca aconteceram na segunda-feira em doze locais diferentes, incluindo os escritórios da Super Micro Computer, da Albatron Technology e da Chief Telecom, informou o Ministério Público em um comunicado.

Em maio, o MP taiwanês anunciou um inquérito pela suspeita do envio de servidores de inteligência artificial “de alto padrão” com chips da corporação americana para a China, Macau e Hong Kong, em violação aos controles de exportação dos Estados Unidos.

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Nove pessoas estão sendo investigadas por falsificação de documentos que permitiram o despacho de quase 50 servidores fabricados pela empresa americana Super Micro Computer, informou Huang Sheng, procurador-chefe do MP de Keelung, à agência de notícias AFP.

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Corrida de IA

Em plena competição pela liderança no setor de IA, o governo dos Estados Unidos restringe a exportação de seus chips de inteligência artificial mais avançados para a China, em parte por receio de que Pequim utilize a tecnologia para fins militares.

Os chips mais avançados fabricados pela gigante americana Nvidia — a empresa de maior valor do mundo — são usados para treinar e operar sistemas de IA.

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Em resposta às restrições de exportação impostas por Washington, a Pequim acelerou os esforços para desenvolver seus próprios chips e deixar de depender do hardware americano.

Chris McGuire, especialista em China e em IA no Council on Foreign Relations, think tank com sede nos Estados Unidos, escreveu em artigo recente que o contrabando de chips é um “problema realmente significativo” em Taiwan e no sudeste da Ásia.

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Neste mês, o vice-ministro taiwanês de Assuntos Econômicos, Ho Chin-tsang, declarou que Taiwan e Estados Unidos “trabalharão para implementar nossos objetivos comuns de controle de exportações”, mas o governo não revelou mais detalhes.

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