Na contramão da Europa, Grécia implementa semana de trabalho de 6 dias

Uma nova que permite a implementação de uma semana de trabalho de seis dias entrou em vigor na Grécia na segunda-feira dia 1º, colocando o país na contramão da tendência europeia de reduzir as jornadas.

A medida se aplica a empresas privadas que operem 24 horas por dia e aumenta a carga horária semanal de 40 horas para 48. Os funcionários poderão escolher entre trabalhar duas horas adicionais por dia, ou realizar um turno extra de oito horas, ​​recebendo uma taxa adicional de 40% do salário diário.

O governo de centro-direita, liderado pelo primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, argumentou que a nova legislação é necessária para enfrentar a escassez de mão de obra no país provocada por um acentuado declínio populacional. Além dos adultos terem cada vez menos filhos, milhares de pessoas deixaram a Grécia desde a catastrófica crise da dívida pública, que eclodiu em 2010.

“O cerne desta legislação é favorável aos trabalhadores, é profundamente orientado para o crescimento”, disse Mitsotakis antes da aprovação da lei. “E coloca a Grécia em linha com o resto da Europa.”

O governo acrescentou que a medida irá enfrentar o problema de horas de trabalho não computados, bem como dos funcionários que não recebem por hora extra.

Continua após a publicidade

Revolta

A nova lei foi duramente criticada e descrita como “bárbara” pelos sindicatos gregos, que enxergam uma reversão dos direitos trabalhistas estabelecidos há muito tempo. Os grupos também argumentam que as horas extras permitem que empregadores contratem menos funcionários e diminuem a produtividade.

“Melhor produtividade vem com melhores condições de trabalho, melhor qualidade de vida (para os funcionários). Isso, agora sabemos, é sobre (trabalhar) menos horas, não mais”, disse Akis Sotiropoulos, do comitê executivo do Adedy, sindicato de servidores públicos.

Os gregos já são donos de uma das maiores jornadas na Europa, com uma média de 41 horas por semana. A média no continente é de 36, de acordo com a agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat.

Enquanto a semana de trabalho se torna ainda mais longa na Grécia, países como Reino Unido, Alemanha, Japão, África do Sul e Canadá avançam nas discussões para implementar uma semana de trabalho mais curta. Em novembro de 2022, a Bélgica se tornou o primeiro país europeu a introduzir uma semana de trabalho de quatro dias.