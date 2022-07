Na Champions, Fenerbahçe faz manifestação pró-Putin contra Dínamo de Kiev

Vídeos e relatos de testemunhas mostraram até 18 explosões na ponte Antonivskiy, que passa sobre o rio Dnieper. A via é uma das principais rotas de reabastecimento russas para Kherson, mas suas defesas aéreas antimísseis aparentemente não conseguiram interceptar os ataques.

Russia says it shot down all of the rockets from last night's Ukrainian strike on the Antonivskiy Bridge across the Dnipro River in the Russian-occupied part of Ukraine's Kherson Oblast.

Video evidence says otherwise. pic.twitter.com/R73XCFwwXy

