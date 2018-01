Na Alemanha, estudante mata colega por “olhar para sua mãe”

A Procuradoria de Dortmund, na Alemanha, pediu nesta quarta-feira a prisão preventiva para um adolescente de 15 anos acusado de ter matado com uma facada no dia anterior um colega de 14 anos porque, segundo declarou à polícia, “olhava provocativamente para sua mãe”.

O fato aconteceu na escola Käthe-Kollwitz da cidade de Lünen, que ficou comovida pelo ataque.

Segundo relato da polícia, o acusado tinha chegado cedo com sua mãe na escola para falar com a assistente social do local, que havia qualificado o adolescente como “agressivo e não educável”, fazendo com que o jovem frequentasse outra escola por alguns dias.

Como a medida não vingou, o jovem teve de retornar a Käthe-Kollwitz. Enquanto esperava pela assistente social junto a sua mãe, o acusado cruzou com a vítima — com quem tinha tido problemas no passado.

“Segundo o acusado, a vítima tinha olhado várias vezes provocativamente para sua mãe. O rapaz de 15 anos se sentiu tão irritado que apunhalou o colega de classe com uma faca no pescoço”, resumiu a polícia em um comunicado.

O jovem tem antecedentes criminais e, assim como a vítima, nasceu na Alemanha, embora possua passaporte cazaque.

Após esfaquear o colega, o adolescente fugiu do colégio, mas foi localizado e detido 45 minutos depois por policiais nas imediações.

No pátio da escola, centenas de alunos se reuniram nesta quarta-feira ao meio-dia (horário local) para prestar um minuto de silêncio em memória da vítima.

O prefeito da cidade, Jürgen Kleine-Frauns, afirmou à emissora pública regional NRW que os moradores da comunidade de 87 mil habitantes estão “em estado de choque” pelo crime.