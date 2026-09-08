Musk queria ‘legião de filhos antes de uma guerra civil’, diz ex-namorada

Uma ex-namorada de Elon Musk, Ashley St Clair, afirmou que o bilionário disse a ela que precisava de “uma legião de filhos antes de uma guerra civil”. Os dois tiveram um filho em 2024, mas se separaram posteriormente. A declaração foi dada durante a estreia, no Festival de Veneza, do documentário Musk, dirigido por Alex Gibney.

St Clair também criticou a atuação de Musk no X, acusando o empresário de promover uma “divisão deliberada” por meio da plataforma. Segundo ela, o conteúdo publicado na rede social estaria “alimentando chamas” e produzindo efeitos no mundo real que poderiam ser “catastróficos” se não forem contidos.

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