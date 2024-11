Musk participou de telefonema de Trump com Zelensky, diz jornal

Quando o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ligou a Donald Trump para parabenizá-lo pela vitória na corrida à Casa Branca, o presidente eleito dos Estados Unidos colocou no telefonema o bilionário Elon Musk, CEO da Tesla e um dos maiores doadores da campanha republicana, de acordo com reportagem do jornal americano The New York Times.

Segundo o jornal, Trump teria surpreendido Zelensky ao passar o telefone para Musk, que estava ao seu lado na residência de Mar-a-Lago, na Flórida.

Embora a conversa tenha sido descrita como positiva, não ficou claro se foram discutidas mudanças na política americana em relação à Ucrânia após a eleição de Trump.

Durante a campanha presidencial, Trump prometeu acabar rapidamente com o conflito na Ucrânia, uma posição que gerou incertezas sobre a futura administração, pois foi vista como favorável à Rússia, permitindo que o país mantivesse os territórios ocupados desde a invasão de 2022.

Nos últimos meses, Elon Musk se aproximou de Donald Trump, oferecendo apoio financeiro e logístico à sua campanha presidencial. Além disso, o bilionário tem sido um aliado importante na guerra da Ucrânia, fornecendo internet via satélite por meio da Starlink, o que tem sido essencial para as comunicações do país durante o conflito com a Rússia.

Musk também tem contratos com o governo dos EUA, especialmente com o Pentágono, que depende da SpaceX para lançamentos de satélites. Após a confirmação da vitória de Trump nas eleições, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu ao novo presidente dos EUA que intensifique o apoio ao país no combate à agressão russa.

Em suas redes sociais, Zelensky destacou a importância da ideia de “paz por meio da força” defendida por Trump, ressaltando que confiança e liberdade são fundamentais para que a Ucrânia e a Europa vivam sem a ameaça russa.