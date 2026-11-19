Elon Musk afirmou nesta quarta-feira, 18, que não é apoiador do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e admitiu que se arrepende de ter investido centenas de milhões de dólares nas eleições americanas. Em entrevista por videoconferência à conferência DealBook, organizada pelo New York Times, o bilionário disse que se sente “bastante tolo” pelo dinheiro gasto para ajudar candidatos republicanos nas eleições de meio de mandato deste ano.

“Eu não sou apoiador do Trump”, declarou Musk. Ao ser questionado sobre sua relação com o movimento MAGA (sigla para Make America Great Again, lema político de Trump), afirmou não saber exatamente o que o termo significa, mas disse que não compartilha de uma adesão incondicional às políticas do Partido Republicano.

A declaração contrasta com o alinhamento público que o empresário manteve com Trump desde a campanha presidencial de 2024. Naquele ano, durante um comício no Madison Square Garden, em Nova York, Musk chegou a se definir como um “MAGA sombrio e gótico”.

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Arrependimento pelos gastos eleitorais

Durante a conversa com Andrew Ross Sorkin, colunista do New York Times, Musk também reconheceu que o investimento de quase 500 milhões de dólares em candidatos republicanos nas eleições de meio de mandato foi um fracasso. Parte dos políticos apoiados pelo empresário acabou derrotada nas urnas.

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“Se eu pudesse voltar no tempo, teria gastado menos”, afirmou. Segundo ele, o resultado demonstra que as eleições americanas não são decididas apenas pelo volume de dinheiro investido nas campanhas. O montante desembolsado por Musk foi o maior já registrado por uma pessoa que não concorria a um cargo público em um ciclo eleitoral americano.

O empresário também havia contribuído com pelo menos 250 milhões de dólares para a campanha que levou Trump de volta à Casa Branca em 2024.

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Relação turbulenta com Trump

A aproximação entre os dois se intensificou após a vitória republicana. No início do segundo mandato de Trump, em 2025, Musk assumiu a liderança do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), iniciativa criada para reduzir gastos e reestruturar a administração federal. Ele permaneceu no cargo por cerca de 130 dias, antes de deixar o governo em meio a divergências públicas com o presidente.

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O desentendimento chegou ao ápice em junho daquele ano, quando Musk acusou Trump, em publicação na rede social X, de aparecer nos arquivos relacionados ao criminoso sexual Jeffrey Epstein. O empresário sugeriu que essa seria a razão para a resistência à divulgação dos documentos. Posteriormente, os dois voltaram a se aproximar.

Na entrevista desta quarta-feira, Musk também defendeu que Washington tenha o controle político dividido entre republicanos e democratas, afirmando que os dois partidos têm aspectos positivos e negativos.