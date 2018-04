Museu francês descobre que mais da metade de suas pinturas são falsas

Um museu dedicado às obras do pintor francês Étienne Terrus descobriu que mais da metade das obras em seu acervo são falsas, segundo a emissora de TV local France 3. O Terrus Museum, que fica em Elne, cidade no sul da França onde o artista nasceu, estima que 82 das 140 pinturas não sejam verdadeiras, motivando uma investigação sobre um possível esquema de tráfico de obras.

O prefeito da cidade, Yves Barniol, disse que a descoberta foi feita depois que Eric Forcada, um historiador de arte que vive na cidade vizinha de Perpignan, levantou dúvidas sobre a autenticidade de alguns quadros. Forcada trabalhava como curador convidado no museu, e a instituição havia acabado de adquirir cerca de 80 obras novas.

Após a suspeita de Forcada, a prefeitura do município recorreu a um painel de especialistas para examinar as pinturas, confirmando que se tratavam de quadros falsos. A nova coleção foi exposta na reabertura do museu na última sexta-feira, após extensas reformas no prédio.

O historiador notou primeiro discrepâncias no estilo das pinturas, reparando que alguns dos edifícios apresentados nas telas ainda não haviam sido construídos quando Terrus os pintou. Forcada também apontou inconsistências nos materiais utilizados, acrescentando que a tinta da assinatura era facilmente removida com uma luva.

Antes do escândalo, algumas pinturas originais de Terrus eram vendidas por 15.000 euros (63.500 reais), com desenhos mais simples e aquarelas chegando a 2.000 euros (8.460 reais), de acordo com Forcada.

O museu em homenagem ao artista abriu suas portas pela primeira vez em 1994. O pintor, que nasceu em 1857 e morreu em 1922, trabalhava principalmente com aquarela e óleos e pintava no estilo fauvista, um movimento artístico conhecido principalmente por sua cores vibrantes e temáticas alegres.