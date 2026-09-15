Museu expõe coleção com 88 quadros de Van Gogh pela primeira vez desde 1984
Mostra será inaugurada nesta terça-feira, 15; instituição possui uma das principais coleções privadas do artista holandês
Uma exposição com 88 quadros do artista Vincent Van Gogh será inaugurada nesta terça-feira, 15, em Otterlo, na Holanda. As obras, que pertencem à coleção do Museu Kröller-Müller, serão expostas juntas pela primeira vez desde 1984. O local possui uma das maiores coleções privadas de pinturas do artista, mas dificilmente as coloca à mostra em uma única exposição.
“Esta é uma das maiores exposições de Van Gogh deste século”, afirmou o museu em nota. O texto divulgado também ressalta que a mostra apresenta “todos os quadros em relação às três virtudes divinas: fé, esperança e caridade”. “O pintor busca uma forma de arte que derive de suas lutas pessoais. Ao fazê-lo, visa oferecer conforto e esperança aos outros”, explica a instituição.
Van Gogh chegou a estudar teologia e em seu primeiro sermão, em 29 de outubro de 1876, na Igreja Metodista Wesleyana em Richmond, ele mencionou as três virtudes divinas representadas na exposição. Apesar da carreira breve como pregador, Van Gogh continuou expondo os três ideais por meio de sua arte. “Dessa forma, ele espera oferecer às pessoas uma iluminação de uma maneira diferente”, afirma o comunicado do museu.
A coleção
Intitulada “Van Gogh, todos os nossos quadros”, a exibição receberá o público até 3 de janeiro de 2027. Entre as obras expostas estão “Os comedores de batatas”, de 1885, que retrata a vida camponesa, e “Terraço do café à noite”, de 1888, pintada durante o tempo do artista na cidade de Arles, no sul da França.
A maioria das pinturas expostas na mostra foram aquisições da fundadora do museu, Hélène Kröller-Müller, feitas entre 1908 e 1930. O conjunto de 88 obras expostas ao público de uma vez só é o que torna a exposição atual mais especial, já que uma exibição deste tipo não acontecia desde 1984.
O artista
Vincent Van Gogh está entre os artistas mais célebres do pós-impressionismo, com cerca de 900 quadros pintados ao longo da vida. Apesar de ter crescido no sul da Holanda, foi durante uma temporada na França que o pintor finalizou suas obras mais conhecidas, como a série “Girassóis” e diversos autorretratos.
Em abril de 1889, após períodos de trabalho intenso interrompidos por recorrentes distúrbios mentais, Van Gogh internou-se em um sanatório em Saint-Rémy, também na França. Em julho do ano seguinte, aos 37 anos, morreu dois dias depois de atirar no próprio peito.