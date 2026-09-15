Museu expõe coleção com 88 quadros de Van Gogh pela primeira vez desde 1984

Uma inédita exposição de 88 obras de Vincent Van Gogh, pertencentes ao Museu Kröller-Müller, será inaugurada na Holanda. É a primeira vez desde 1984 que essa vasta coleção é reunida. A mostra explora temas como fé, esperança e caridade, revelando o lado mais profundo do artista e sua busca por conforto e iluminação.

Uma exposição com 88 quadros do artista Vincent Van Gogh será inaugurada nesta terça-feira, 15, em Otterlo, na Holanda. As obras, que pertencem à coleção do Museu Kröller-Müller, serão expostas juntas pela primeira vez desde 1984. O local possui uma das maiores coleções privadas de pinturas do artista, mas dificilmente as coloca à mostra em uma única exposição.

“Esta é uma das maiores exposições de Van Gogh deste século”, afirmou o museu em nota. O texto divulgado também ressalta que a mostra apresenta “todos os quadros em relação às três virtudes divinas: fé, esperança e caridade”. “O pintor busca uma forma de arte que derive de suas lutas pessoais. Ao fazê-lo, visa oferecer conforto e esperança aos outros”, explica a instituição.

Van Gogh chegou a estudar teologia e em seu primeiro sermão, em 29 de outubro de 1876, na Igreja Metodista Wesleyana em Richmond, ele mencionou as três virtudes divinas representadas na exposição. Apesar da carreira breve como pregador, Van Gogh continuou expondo os três ideais por meio de sua arte. “Dessa forma, ele espera oferecer às pessoas uma iluminação de uma maneira diferente”, afirma o comunicado do museu.