Mundo registra recorde de novos milionários em 2025, aponta relatório

O número de pessoas com patrimônio superior a US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões) atingiu um recorde em 2025, segundo o relatório anual Global Wealth Report, divulgado nesta terça-feira, 30, pelo banco suíço UBS.

De acordo com o estudo, aproximadamente 1 milhão de pessoas passaram a integrar o grupo dos milionários em dólares no ano passado, o equivalente a cerca de 2.600 novos milionários por dia. Os Estados Unidos responderam por quase metade desse total, com mais de 440 mil novos integrantes, seguidos por China continental, Japão, Alemanha, Reino Unido e França.

Já o Brasil ganhou 9.215 novos milionários em 2025 e encerrou o ano com 386 mil pessoas com patrimônio superior a US$ 1 milhão.

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Com base em dados de 56 países, o banco estima que a riqueza pessoal global cresceu 10,8% em 2025, registrando “seu ritmo de crescimento mais rápido desde 2017”. O relatório também aponta que o crescimento foi mais intenso entre pessoas com patrimônio superior a US$ 5 milhões (cerca de R$ 25,9 milhões).

Havia “mais milionários do que nunca, ⁠em todos os lugares” em 2025, afirmou o banco.

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A Suíça lidera o ranking, com patrimônio médio por adulto de 910.382 dólares (R$ 4,7 milhões), seguida pelos EUA, com 696.277 dólares (R$ 3,6 milhões), e Luxemburgo, com 654.732 dólares (R$ 3,4 milhões).

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O levantamento considera o patrimônio líquido das famílias, incluindo ativos financeiros e não financeiros, como imóveis, descontando as dívidas.