Mundo registra novo recorde de mortes em um dia por Covid-19

O número de mortes em um dia provocado pela Covid-19 registrou um novo recorde de 15.518 óbitos, aponta monitoramento feito pela universidade americana Johns Hopkins. A marca ocorreu no dia 29 de dezembro. O recorde anterior foi registrado em 22 de dezembro, com 14.468 mortes em 24 horas.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Esse é o terceiro pico do mês de dezembro. Antes, no dia 15, a universidade somou, com dados oficiais dos governos, 13.963 óbitos, número apontado como resultado da segunda onda da pandemia em diversas nações.

Oficialmente, a doença provocada pelo novo coronavírus deixou até o momento 1.807.638 mortos no mundo, sendo os Estados Unidos o mais afetado, com 340.553, seguido pelo Brasil, com 193.875 e a Índia, com 148.738.