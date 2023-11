Mundo não deve esperar sucesso instantâneo na contraofensiva, diz Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou nesta quarta-feira, 1, que o mundo não deveria esperar um sucesso rápido da contraofensiva do país no campo de batalha contra a Rússia. Ele já havia rejeitado as críticas à suposta lentidão do avanço de Kiev, vindas principalmente de aliados ocidentais, dizendo que a guerra não era semelhante a um cenário de filme de Hollywood.

“O mundo moderno está configurado de tal forma que se acostumou a esperar o sucesso de forma rápida demais. Quando a agressão em grande escala [da Rússia] começou, muitos no mundo não pensavam que a Ucrânia iria resistir”, disse o presidente ucraniano.

Zelensky comemorou as recentes operações ofensivas ucranianas que restringiram a atuação da Frota Russa do Mar Negro, mas disse que ninguém deve esperar histórias de sucesso rápido na resposta à invasão russa, que já dura 20 meses.

Os militares ucranianos disseram que as forças russas estavam preparando novos ataques em diferentes seções da linha de frente, mas têm se movimentado pouco ao longo do front de cerca de 1 mil quilômetros nos últimos meses.

O líder ucraniano também participou de uma reunião com comandantes de alta patente, em que analisaram setores onde ocorrem os combates mais intensos. Isso inclui as áreas de Avdiivka e Kupiansk, onde a Rússia tem realizado operações ofensivas nas últimas semanas.

Vitaliy Barabash, chefe da administração militar em Avdiivka, disse que a devastada cidade oriental se preparava para outra onda de ataques, aos quais resiste desde meados de outubro.

As declarações de Zelensky acontecem em um momento em que senadores dos Estados Unidos de ambos os lados do espectro político declararam apoio ao financiamento da guerra na Ucrânia. O presidente americano, Joe Biden, propôs um pacote que combina o auxílio militar para Israel e Ucrânia, mas também inclui dinheiro para aumentar a concorrência de Taiwan com a China, bem como a segurança ao longo da fronteira dos Estados Unidos com o México.

Um grupo de deputados linha-dura do Partido Republicano, porém, é contrário a novos auxílios para Kiev em prol de cortar gastos do governo. Cerca de 20 republicanos de extrema direita acreditam haver uma diminuição do apoio à Ucrânia entre os eleitores americanos mais conservadores, e eles são suficientes para barrar qualquer projeto.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, se reuniu na terça-feira 31 com o novo presidente da Câmara, Mike Johnson. Apesar de seu perfil mais discreto, Johnson geralmente acompanha os 20 republicanos linha-dura e votou contra a renovação da ajuda bélica à Ucrânia. Resta ver se, como líder da casa baixa do Congresso, ele será mais diplomático.

A repórteres, Blinken disse apenas que a reunião com Johnson “foi muito boa”. “Vou deixar por isso mesmo”, acrescentou.