Mulheres centro-americanas anunciam greve de fome na fronteira com os EUA

Migrante ergue bebê em acampamento montado na fronteira entre o México e os Estados Unidos, na cidade de Tijuana - 28/11/2018 (Hannah McKay/Reuters)

Glenia Luz Lopez, 29,Anos, é vista com seus filhos em acampamento montado na fronteira entre o México e os Estados Unidos - 24/11/2018 (Lucy Nicholson/Reuters)

Jessica Perez, 18 anos, segura bebê em acampamento montado na fronteira entre o México e os Estados Unidos, na cidade de Tijuana - 28/11/2018 (Lucy Nicholson/Reuters)

Família de migrantes se dispersam de confronto com policiais, na tentativa de atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos, na cidade de Tijuana - 25/11/2018 (Kim Kyung-Hoon/Reuters)

Migrantes entram em confronto com policiais após tentarem atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos, na cidade de Tijuana - 25/11/2018 (Hannah McKay/Reuters)

Migrantes entram em confronto com policiais após tentarem atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos, na cidade de Tijuana - 25/11/2018 (Hannah McKay/Reuters)

Migrantes entram em confronto com policiais mexicanos, após tentarem atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos, na cidade de Tijuana - 25/11/2018 (Rodrigo Abd/AP)

Rosa Villa, de 30 anos, carrega seu filho de cinco meses de idade na fronteira entre o México e os Estados Unidos, na cidade de Tijuana - 25/11/2018 (Lucy Nicholson/Reuters)

Migrantes tentam atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos - 25/11/2018 (Adrees Latif/Reuters)

Helicóptero americano sobrevoa a fronteira entre o México e os Estados Unidos, na cidade de Tijuana - 25/11/2018 (Jorge Duenes/Reuters)

Imigrante grávida, parte da caravana de El Salvador que tenta entrar nos Estados Unidos desmaia durante uma operação da polícia mexicana para detê-los por entrar ilegalmente no país, em Metapa - 21/11/2018 (Alkis Konstantinidis/Reuters)

Imigrantes da caravana da América Central que tenta chegar aos Estados Unidos, descansam no porto de El Chaparral fronteira entre México e Estados Unidos, em Tijuana - 23/11/2018 (Hannah McKay/Reuters)

Migrantes da América Central acampam próximos da fronteira entre o México e os Estados Unidos, na cidade de Tijuana - 22/11/2018 (Hannah McKay/Reuters)

Criança é vista atrás de escudo de policial mexicano, próxima da fronteira entre o México e os Estados Unidos, na cidade de Tijuana - 22/11/2018 (Rodrigo Abd/AP)

Migrante é visto com criança em carrinho de bebê na fronteira localizada em Tijuana, no México - 22/11/2018 (Ramon Espinosa/AP)

Criança é vista atrás de escudo de policial mexicano, próxima da fronteira entre o México e os Estados Unidos, na cidade de Tijuana - 22/11/2018 (Kim Kyung-Hoon/Reuters)

Migrantes negociam com policiais para atravessarem fronteira entre o México e os Estados Unidos, na cidade de Tijuana - 22/11/2018 (Kim Kyung-Hoon/Reuters)

Menina hondurenha, parte da caravana de milhares de pessoas que viajam a caminho dos Estados Unidos, sorri enquanto carrega roupas doadas em um abrigo da cidade mexicana de Tijuana - 21/11/2018 (Kim Kyung-Hoon/Reuters)

Imigrante de El Salvador, parte da caravana que tenta chegar aos Estados Unidos é detido por entrar ilegalmente no país durante uma operação da polícia mexicana, em Metapa - 21/11/2018 (Alkis Konstantinidis/Reuters)

Imigrantes da caravana de milhares de pessoas da América Central que tentam chegar aos Estados Unidos, viajam sobre um caminhão enquanto se dirigem a Tijuana de Mexicali, no México - 20/11/2018 (Kim Kyung-Hoon/Reuters)

Imigrantes da América Central, principalmente hondurenhos, que se deslocam em uma caravana em direção aos Estados Unidos na esperança de uma vida melhor, seguem para Tijuana no estado de Baja California, México - 19/11/2018 (Pedro Pardo/AFP)

Migrante tenta atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos, na cidade de Tijuana - 18/11/2018 (Hannah McKay/Reuters)

Imigrante, parte da caravana que viajam da América Central a caminho dos Estados Unidos, senta-se no andar de um ônibus a caminho de Mexicali, em Navojoa, México - 17/11/2018 (Kim Kyung-Hoon/Reuters)

Militares americanos reforçam a segurança da fronteira entre o México e os Estados Unidos, na cidade de Laredo, Texas - 16/11/2018 (Eric Gay/AP)

Caravana de migrantes da América Central caminha rumo aos Estados Unidos, na cidade de Mexicali - 18/11/2018 (Pedro Pardo/AFP)

Migrantes salvadorenhos caminham rumo aos Estados Unidos, na quarta caravana da América Central que partiu em direção à fronteira americana - 18/11/2018 (Marvin Recinos/AFP)

Agentes da Patrulha da Fronteira americana são vistos na fronteira entre os Estados Unidos e o México, na cidade de Tijuana, onde os primeiros imigrantes da América Central tentam atravessar - 15/11/2018 (Marco Ugarte/AP)

Angel, um menino de 13 anos de idade, migrante de Honduras, é visto na fronteira entre os Estados Unidos e o México, na cidade de Tijuana - 15/11/2018 (Adrees Latif/Reuters)

Criança é vista na janela de ônibus, juntamente com caravana de migrantes da América Central, com destino a cidade de Guadalajara, no México - 13/11/2018 (Go Nakamura/Reuters)

Duas crianças são vistas em caminhão de frangos em Irapauto, no México, durante passagem da caravana de migrantes rumo aos Estados Unidos - 12/11/2018 (Rodrigo Abd/AP)

Membros de patrulha americana são vistos na fronteira entre os Estados Unidos e o México, na cidade de Tijuana - 15/11/2018 (Adrees Latif/Reuters)

Dois migrantes da América Central são vistos na fronteira entre os Estados Unidos e o México, no território de Tijuana - 14/11/2018 (Gregory Bull/AP)

Parte da caravana de imigrantes da América Central chega na fronteira entre o México e os Estados Unidos, na cidade de Tijuana - 13/11/2018 (Jorge Duenes/Reuters)

Helicópteros americanos realizam patrulha após os primeiros imigrantes chegarem na fronteira entre o México e os Estados Unidos - 13/11/2018 (Jorge Duenes/AFP)

Migrantes da América Central embarcam em caminhão rumo a cidade de Cordoba, no México - 05/11/2018 (Rodrigo Abd/AP)

Migrante tenta atravessar fronteira entre o México e os Estados Unidos, na altura do território de Tijuana - 14/11/2018 (Gregory Bull/AP)

Imigrantes da América Central fazem fila para receberem alimentação em um abrigo de Tijuana, no México - 14/11/2018 (Gregory Bull/AP)

Imigrantes da América Central fazem fila para embarcar em ônibus em La Concha, no México - 14/11/2018 (Marco Ugarte/AP)

Imigrantes que seguem para os Estados Unidos pegam carona em um caminhão carregado de cabos de aço no município de Irapuato, no México - 12/11/2018 (Rodrigo Abd/AP)

Imigrantes que seguem para os Estados Unidos pegam carona em um caminhão no município de Celaya, no México - 11/11/2018 (Marco Ugarte/AP)

Cristian Israel, parte de uma caravana que viaja da América Central em rota para os Estados Unidos, espera para pegar carona depois de descansar em um acampamento improvisado em Matias Romero Avendano, México - 10/11/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

Jonathan Rodriguez, um menino imigrante de sete anos de idade, parte de uma caravana que viaja da América Central a caminho dos Estados Unidos, espera pegar carona depois de descansar em um acampamento improvisado em Matias Romero, México - 09/11/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

Caravana de imigrantes da América Central caminham nas ruas da cidade mexicana de Pijijiapan, rumo aos Estados Unidos - 04/11/2018 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

Soldados americanos reforçam segurança da fronteira entre o México e Estados Unidos, no território de Donna, Texas - 04/11/2018 (John Moore/Getty Images/AFP)

Imigrantes da América Central pegam carona em caminhão rumo à cidade de Puebla, no México - 03/11/2018 (Guillermo Arias/AFP)

Imigrantes de El Salvador atravessam o Rio Suchiate, na fronteira de México e Guatemala, durante a caravana que tem como destino os Estados Unidos - 02/11/2018 (Carlos Alonzo/AFP)

Imigrantes hondurenhos pegam carona em caminhões na cidade de San Pedro Tapanatepec, sul do México, rumo aos Estados Unidos - 27/10/2018 (Guillermo Arias/AFP)

Migrantes pegam carona na traseira de um caminhão em Juchitán de Zaragoza, no México - 01/11/2018 (Rebecca Blackwell/AP)

Novo grupo de imigrantes realizam caravana em San Salvador, cidade localizada em El Salvador, rumo aos Estados Unidos - 31/10/2018 (Marvin Recinos/AFP)

Imigrantes da América Central carregam seu celulares na cidade mexicana de Juchitán de Zaragoza, durante caravana rumo aos Estados Unidos - 30/10/2018 (Guillermo Arias/AFP)

Imigrantes são vistos exaustos em fila para embarcarem em ônibus, na cidade mexicana de Niltepec - 30/10/2018 (Rebecca Blackwell/AP)

Pai carrega filho durante passagem pelo rio Suchiate, localizado na cidade mexicana de Ciudad Hidalgo, durante caravana de imigrantes da América Central, rumo aos Estados Unidos - 29/10/2018 (Adrees Latif/Reuters)

Novo grupo de imigrantes hondurenhos atravessam o rio Suchiate, localizado em Ciudad Hidalgo, no México, rumo aos Estados Unidos - 29/10/2018 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

Imigrante carrega sua filha no colo durante recebimento de alimentos em Tapanatepec, no México - 28/10/2018 (Rodrigo Abd/AP)

Vista aérea mostra caravana de imigrantes hondurenhos na cidade de San Pedro Tapanatepec, sul do México, rumo aos Estados Unidos - 27/10/2018 (Guillermo Arias/AFP)

Novo grupo de imigrantes hondurenhos forçam portão na fronteira entre a Guatemala e o México - 28/10/2018 (Santiago Billy/AFP)

Novo grupo de imigrantes hondurenhos atravessam o rio Suchiate, na fronteira entre a Guatemala e o México - 29/10/2018 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

Melvin Marquez, de Honduras, relaxa depois de tomar banho em um rio em Pijijiapan, México - 25/10/2018 (Rodrigo Abd/AP)

Imigrantes hondurenhos que seguem a caravana para os EUA param para se banhar em um rio em Pijijiapan, no México - 25/10/2018 (Rodrigo Abd/AP)

Imigrantes são vistos entre os eixos de um caminhão na estrada para Mapastepec de Huixtla, México, enquanto seguem para os Estados Unidos - 24/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

Imigrantes hondurenhos descansam na praça principal de P

zoom_out_map 62/99 Imigrante hondurenha é puxada para conseguir subir em um caminhão que toma rumo aos Estados Unidos, em direção à fronteira mexicana, em Chiquimula, na Guatemala - 24/10/2018 (Luis Echeverria/Reuters)

zoom_out_map 63/99 Migrantes hondurenhos pulam grades ao tentar entrar no México em Tecun Uman, Guatemala - 19/10/2018 (Oliver de Ros/AP)

zoom_out_map 64/99 Migrante de Honduras se prepara para pular no rio Suchiate na fronteira da Guatemala com o México - 20/10/2018 (Pedro Pardo/AFP)

zoom_out_map 65/99 Migrantes hondurenhos andam por floresta após atravessar o rio Lempa deixando Honduras com destino aos Estados Unidos - 17/10/2018 (Jorge Cabrera/Reuters)

zoom_out_map 66/99 Migrantes hondurenhos tentam chegar a fronteira da Guatemala com o México - 19/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 67/99 Migrantes hondurenhos aguardam abertura de ponte no rio Suchiate na fronteira da Guatemala com o México - 19/10/2018 (Oliver de Ros/AP)

zoom_out_map 68/99 Migrantes hondurenhos seguem em caravana com destino ao Estados Unidos pela cidade de Quezaltepeque, Guatemala - 16/10/2018 (John Moore/Getty Images)

zoom_out_map 69/99 Menina hondurenha e sua família seguem de carro com a caravana que tem como destino os Estados Unidos - 17/10/2018 (Orlando Sierra/AFP)

zoom_out_map 70/99 Imigrantes hondurenhos que têm como destino ir para os Estados Unidos tomam banho com canecas de água na cidade de Tapachula, no México - 23/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 71/99 Imigrantes de marcham para os Estados Unidos improvisam um abrigo com plástico em uma praça na cidade mexicana de Tapachula - 22/10/2018 (Adrees Latif/Reuters)

zoom_out_map 72/99 Imigrante é visto na fronteira entre Guatemala e México enquanto aguarda para atravessar para o solo mexicano - 23/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 73/99 Imigrantes hondurenhos dormem juntos ao relento de uma praça pública em Tapachula, no México - 22/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 74/99 Imigrantes hondurenhos que têm como destino ir para os Estados Unidos, se lavam utilizando garrafas plásticas de água na cidade de Tapachula, no México - 23/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 75/99 Imigrantes de marcham para os Estados Unidos improvisam um abrigo com plástico em uma praça na cidade mexicana de Tapachula - 22/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 76/99 Imigrantes hondurenhos aguardam para atravessar a fronteira entre Ciudad Tecun Uman, na Guatemala, e Ciudad Hidalgo, no México - 21/10/2018 (Orlando Sierra/AFP)

zoom_out_map 77/99 Migrantes hondurenhos atravessam a fronteira da Guatemala com o México, na altura da cidade de Tapachula - 22/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 78/99 Imigrantes hondurenhos embarcam em caminhão rumo à Tapachula, no México - 22/10/2018 (Pedro Pardo/AFP)

zoom_out_map 79/99 Garota dorme próxima de pão que foi doado para imigrantes hondurenhos, nos arredores da cidade mexicana de Tapachula - 22/10/2018 (Adrees Latif/Reuters)

zoom_out_map 80/99 Imigrantes caminham por uma rodovia perto da fronteira com a Guatemala enquanto seguem seu caminho para tentar entrar nos Estados Unidos, em Tapachula, no México - 21/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 81/99 Imigrante hondurenho que segue para os Estados Unidos olha para o Rio Suchiate que separa o México, à direita, e a Guatemala, à esquerda, em uma ponte coberta por roupas secas em Tecun Uman, na Guatemala - 21/10/2018 (Oliver de Ros/AP)

zoom_out_map 82/99 Imigrante que aguarda para seguir viagem até os Estados Unidos é fotografado junto com um arco-iris em Ciudad Hidalgo, no México - 21/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 83/99 Caminhonetes abarrotadas de imigrantes que se dirigem para os Estados Unidos são vistos chegando a Tapachula, no México - 21/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 84/99 Crianças hondurenhas brincam em uma fonte na cidade de Tapachula, no México, durante uma pausa da caravana que se dirige para os Estados Unidos - 21/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 85/99 Imigrante hondurenho protege seu filho depois que outros imigrantes, parte de uma caravana que tentava chegar aos Estados Unidos, invadiram um posto fronteiriço em Ciudad Hidalgo, México - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 86/99 Imigrantes hondurenhos que tentam chegar nos Estados Unidos, se aglomeram em um posto de controle enquanto esperam pedir asilo no México em um posto de controle em Ciudad Hidalgo - 20/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 87/99 Imigrantes hondurenhos que tentam chegar nos Estados Unidos, se aglomeram em um posto de controle enquanto esperam pedir asilo no México em um posto de controle em Ciudad Hidalgo - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 88/99 Imigrantes hondurenhos participam de uma caravana em direção aos Estados Unidos, na estrada que liga Ciudad Hidalgo e Tapachula, estado de Chiapas, México - 21/10/2018 (Pedro Pardo/AFP)

zoom_out_map 89/99 Imigrantes hondurenhos, parte de uma caravana que tenta chegar aos Estados Unidos, esperam a abertura do portão da ponte que liga o México e a Guatemala em Ciudad Hidalgo, México - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 90/99 Menino hondurenho, parte de uma caravana que tenta chegar aos Estados Unidos, é fotografado na ponte que liga México e Guatemala em Tecun Uman - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 91/99 Policiais tentam conter um enorme grupo de imigrantes hondurenhos que tentavam atravessar a fronteira da Guatemala para entrar no México, em Ciudad Hidalgo - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 92/99 Imigrante hondurenho segura uma criança ao descer de uma ponte que liga México e Guatemala para evitar o posto fronteiriço em Ciudad Hidalgo, no México - 20/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 93/99 Imigrante hondurenho, parte de uma caravana que tenta chegar aos Estados Unidos, olha através do portão da ponte que liga México e Guatemala em Tecun Uman - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 94/99 Imigrantes hondurenhos que se dirigem em caravana para os Estados Unidos realizam manifestação exigindo que as autoridades permitam que o resto do grupo atravesse em Ciudad Hidalgo, estado de Chiapas, no México, após a travessia da Guatemala - 20/10/2018 (Pedro Pardo/AFP)

zoom_out_map 95/99 Jjovem, integrante de um grupo de migrantes hondurenhos que segue em caravana para os Estados Unidos, fica na "Igreja das Três Caidas", em Tecun Uman, na fronteira com o México - 18/10/2018 (Johan Ordonez/AFP)

zoom_out_map 96/99 Imigrantes hondurenhos, parte de uma caravana que tenta chegar aos Estados Unidos, caminham em uma ponte durante sua viagem na Cidade da Guatemala, Guatemala - 18/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 97/99 Migrante hondurenho é visto com bandeira, próximo da fronteira entre a Guatemala e o México, no território de Ciudad Tecun Uman - 19/10/2018 (Johan Ordonez/AFP)

zoom_out_map 98/99 Imigrantes hondurenhos entram em confronto com policiais, forçando a entrada na fronteira de Honduras com a Guatemala, no território de Ocotepeque - 19/10/2018 (Jorge Cabrera/Reuters)