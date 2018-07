Mulher que escalou Estátua da Liberdade será acusada em corte federal

A novaiorquina Therese Patricia Okoumou, de 45 anos, foi acusada hoje à Justiça federal americana por invasão, conduta desordeira e interferência com a administração governamental. Ela foi presa ontem, depois de escalar a base da Estátua da Liberdade e permanecer por três horas no pedestal do monumento símbolo de Nova York como protesto contra a política imigratória dos Estados Unidos.

Therese deve comparecer a um tribunal federal para uma audiência de acusação, informou o Wall Street Journal. Sua iniciativa mobilizou a Polícia de Parques dos Estados Unidos e a Polícia de Nova York, além de ter atrapalhado os visitantes do local e aqueles que pretendiam assistir, dali, o show de fogos de artifício do dia da independência americana.

O grupo ativista Rise and Resist afirmou no Facebook que Therese fez parte de seu protesto, na manhã de ontem, contra a política imigratória do país na ilha da Liberdade, onde está a estátua. Sete manifestantes foram presos por causa da manifestação, segundo o Serviço Nacional de Parques.

Os manifestantes exibiram uma faixa com os dizeres “Abaixo o ICE”, em referência à Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, cujo tratamento famílias que entram ilegalmente no país causou divergências recentemente. O grupo disse estar trabalhando para conseguir um representante legal para Therese.

O ICE está no centro da política imigratória do governo Trump, por ser a autoridade que adota as normas e instruções. A Casa Branca tem sido criticada duramente por separar crianças de seus pais quando entravam ilegalmente nos Estados Unidos vindos da fronteira do México. O governo não conseguiu ainda colocar em prática o decreto de Trump que determina a reunião das famílias.

Ontem, imagens de televisão mostraram dois agentes com cordas se aproximando lentamente de Therese e a agarrando, enquanto ela se segurava em uma lateral da estátua. Ela tentava escalar o manto da Estátua da Liberdade sem sucesso.

O incidente obrigou o serviço a esvaziar a Ilha da Liberdade em uma tarde de feriado, ocasião em que normalmente milhares de pessoas visitam a estátua história, um símbolo da liberdade norte-americana que está no porto de Nova York desde 1886.

(Com Reuters)