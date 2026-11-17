Uma mulher palestina de 72 anos foi morta a tiros na noite de segunda-feira, 16, durante um episódio de violência envolvendo palestinos e colonos israelenses na aldeia de al-Duyuk al-Tahta, nas proximidades de Jericó, na Cisjordânia ocupada. Segundo o Ministério da Saúde palestino, a vítima foi identificada como Fadwa al-Fahidat. Outras pessoas também ficaram feridas.

As versões sobre o episódio divergem. Moradores palestinos relatam que colonos israelenses invadiram a comunidade e que Fadwa foi atingida por um disparo na cabeça enquanto estava do lado de fora de casa. Segundo os relatos, seu filho foi até o local ao saber da morte da mãe e, ao chegar, colidiu com um veículo israelense estacionado diante da residência da família. A batida deixou pessoas feridas, e os colonos teriam reagido abrindo fogo.

O Exército israelense, por sua vez, afirmou que um veículo palestino avançou contra um carro ocupado por israelenses. De acordo com o comunicado militar, os ocupantes do automóvel palestino desceram e agrediram os passageiros do outro veículo. Em seguida, pedras teriam sido lançadas contra os israelenses, que dispararam para afastar o que classificaram como uma ameaça. A nota não mencionou a morte da idosa.



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+ Reino Unido sanciona empresas israelenses por construção de assentamentos na Cisjordânia

Novo assentamento

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A região vive um período de tensão desde o início de novembro, quando um grupo de colonos israelenses passou a ocupar oito casas em al-Duyuk al-Tahta. Segundo os próprios israelenses, os imóveis foram comprados em uma operação sigilosa. As propriedades ficam em uma área sob controle de segurança integral de Israel.

A organização israelense de direitos humanos B’Tselem denuncia uma campanha prolongada de intimidação, ataques e apropriação de terras contra moradores palestinos na localidade. Segundo a entidade, colonos armados circulam pelas ruas e utilizam quadriciclos para ameaçar os residentes. Tropas israelenses também estão posicionadas nas proximidades para proteger o novo assentamento.

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A expansão de assentamentos israelenses na Cisjordânia é um dos principais pontos de tensão do conflito e tem provocado reações internacionais. Nesta terça-feira, 17, o governo britânico anunciou sanções contra oito empresas envolvidas na construção dessas estruturas no território palestino. A medida é a primeira do tipo desde que o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, prometeu, em setembro, responder à aceleração da expansão israelense na região. De acordo com o direito internacional, os assentamentos em territórios palestinos ocupados são ilegais.

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Violência na Cisjordânia

A segunda-feira também foi marcada por outro episódio de violência na região. Oito palestinos ficaram feridos após serem atropelados por um veículo conduzido por um colono israelense em uma estrada próxima a Tuqu, ao sul de Belém, segundo autoridades palestinas e o Crescente Vermelho Palestino.

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O Exército israelense classificou o episódio como um acidente de trânsito. Já o Ministério das Relações Exteriores palestino chamou o ocorrido de ataque terrorista. Segundo a pasta, o motorista atingiu um grupo de palestinos que estava reunido nas proximidades do local de um acidente anterior.

Também na segunda-feira, a Administração Civil israelense, órgão responsável pela implementação das políticas do governo de Israel na Cisjordânia, anunciou a destinação de mais de 28 quilômetros quadrados de terras no norte do Vale do Jordão a nove colonos, para atividades de pastoreio. A informação foi divulgada pela organização israelense Peace Now, que monitora a expansão dos assentamentos.

Em comunicado, a entidade afirmou que a concessão de grandes extensões de terra para postos de pastoreio representa apoio direto ao deslocamento de palestinos de suas propriedades e à violência na região.