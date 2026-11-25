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Homenageada aos 112 anos como a pessoa mais velha da história da Dinamarca, Kirsten Schwalbe teve seu passado exposto: arquivos revelaram que ela liderou uma ala do partido nazista local durante a Segunda Guerra Mundial, o que levou à suspensão de sua recém-lançada biografia. Saiba mais.

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Aos 112 anos, Kirsten Schwalbe foi homenageada como a pessoa mais velha da história da Dinamarca. No entanto, logo depois, documentos encontrados em arquivos nacionais revelaram que ela ocupou cargos de liderança no partido nazista dinamarquês durante a ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial.

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A descoberta foi feita pelo veículo investigativo dinamarquês Frihedsbrevet. Segundo os arquivos, Kirsten foi integrante do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores da Dinamarca (DNSAP). Entre agosto de 1943 e julho de 1944, ela atuou como líder interina de uma seção local da legenda na cidade de Holstebro, além de comandar o núcleo feminino da organização.

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Em entrevista à emissora TV Midtvest, ela disse que entrou para o partido em 1941 por sugestão do marido e não sabia das consequências que a filiação poderia ter décadas depois. “Eu estava registrada. Meu marido sugeriu, e eu disse que não me importava. Eu não tinha nenhum interesse em política, então apenas fiz o que ele achou que eu deveria fazer”, respondeu Schwalbe.

A revelação provocou repercussão no país. Pouco antes da descoberta, ela havia sido homenageada por alcançar a marca de 112 anos e 218 dias, tornando-se a pessoa mais longeva já registrada na Dinamarca. Sua história também havia inspirado uma biografia, publicada em outubro pela editora Gyldendal. Após a divulgação dos documentos, a editora suspendeu a comercialização do livro, que não mencionava a participação de Kirsten no partido nazista. A emissora TV Midtvest também interrompeu a produção de conteúdos sobre ela.

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