Mulher é puxada para o mar por tubarão quando o alimentava

Uma mulher de 34 anos foi derrubada de um iate e puxada para as águas por um tubarão quando tentava alimentá-lo com pequenos peixes, segundo a rede de televisão americana CNN. O incidente deu-se na região de Darwin, a noroeste da Austrália. Ela sofreu ferimentos em um dedo da mão e foi rapidamente resgatado do mar.

Melissa Brunning passava férias em Dugong Bay, um local remoto onde turistas podem ver tubarões e crocodilos de água salgada na região de Darwin. O tubarão que a atacou é de uma espécie considerada menos agressiva, o tawny nurse, e sua atitude pode ser considerada como defensiva.

“Tudo aconteceu tão rápido. Tudo que eu podia me focar era que meu dedo tinha sido arrancado. Ele mordeu o dedo, e parecia que estava rasgando o osso”, relatou Melissa, que foi resgatada do mar pelos demais turistas.

“Eu voltei ao barco e dizia que havia perdido meu dedo. Eu nem conseguia olhar para o meu dedo porque pensava que tinha sido arrancado. Provavelmente, eu estava em choque”, completou.

O episódio foi todo gravado com um aparelho de celular e viralizou nas redes sociais.

Melissa não perdeu o dedo, apesar do risco que correu. As diversas fileiras de dentes de um tubarão como o nurse são seriam suficientes para quebrá-lo. Disse ainda ter aprendido a lição e reconheceu o erro de ter tentado alimentar os peixes. “Esteja atento com o seu redor e não alimente os tubarões”, aconselhou.