Mulher é presa na França após polícia achar cinco bebês mortos em sua casa

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Uma mulher de 32 anos foi presa na França após seu companheiro descobrir cinco bebês mortos em caixas no apartamento. A descoberta ocorreu após ela dar à luz em casa, levando o homem a revistar a residência. O caso chocou o país e levanta questões sobre infanticídio e gestações ocultas. Entenda os detalhes da investigação.

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Autoridades prenderam nesta quarta-feira, 29, uma mulher de 32 anos cujo companheiro descobriu cinco bebês mortos dentro de caixas em seu apartamento em Orange, no sudeste da França, segundo a imprensa local.

A descoberta dos ossos de quatro recém-nascidos e do corpo de um quinto ocorreu quando a mulher foi levada a um hospital, no domingo 26, após dar à luz em casa. O seu companheiro, da mesma idade, afirmou que decidiu revistar a residência porque descobriu “mais uma vez e muito tarde que sua parceira estava grávida”, disse uma fonte à agência de notícias AFP.

O homem encontrou “o que pareciam ser restos humanos” e comunicou isso ao hospital, que alertou o Ministério Público.

Investigação e prisão

A Justiça abriu uma investigação por assassinato na segunda-feira, após a descoberta no apartamento do centro histórico da cidade, e, nesta quarta, prendeu a mulher, informou a Promotoria de Carpentras ao jornal francês Le Parisien. A informação também foi confirmada pela AFP.

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Segundo o diário regional La Provence, a detenção ocorreu quando a mulher deixou o hospital.

A Promotoria ordenou o acolhimento provisório do bebê nascido no domingo e comunicou aos serviços sociais a situação dos outros dois filhos menores do casal. Eles têm dois meninos de oito e nove anos, segundo o Ministério Público.

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Casos de infanticídio

Os casos de homicídios de bebês ao nascer não são raros. Às vezes, são marcados por uma alteração do discernimento da mãe, ou por gestações não desejadas, que são ocultadas do entorno.

Em fevereiro, uma mulher de 50 anos foi detida após a descoberta de dois bebês em seu congelador em Aillevillers-et-Lyaumont, no leste da França. E no caso francês mais grave de infanticídio, Dominique Cottrez foi condenada em 2015 a nove anos de prisão por matar oito recém-nascidos. Em seu caso, o júri reconheceu uma alteração do discernimento.