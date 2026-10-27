Mulher é presa na Flórida após deixar quatro filhos sozinhos para viajar a Las Vegas

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Uma mulher de 50 anos foi presa no Aeroporto de Orlando, Flórida, acusada de negligência infantil. Ela teria deixado seus quatro filhos, entre 9 e 14 anos, sozinhos por dias em casa enquanto viajava para Las Vegas. A investigação começou após um incidente doméstico. Entenda os detalhes da apuração policial.

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Uma mulher de 50 anos foi presa no Aeroporto Internacional de Orlando, na Flórida, suspeita de deixar os quatro filhos, com idades entre 9 e 14 anos, sozinhos em casa por vários dias enquanto viajava para Las Vegas. Irene Miller foi detida na última na sexta-feira 23 por agentes do Gabinete do Xerife do Condado de Osceola e acusada de quatro crimes de negligência infantil.

A investigação começou na noite de quarta-feira 21, quando uma das crianças ligou para a polícia e relatou que o irmão, de 9 anos, havia sido atingido na cabeça por um haltere que caiu dentro do apartamento da família, em Kissimmee. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os quatro menores sem a supervisão de um adulto. O menino foi levado ao hospital e recebeu alta posteriormente.

Viagem e falta de supervisão

Segundo os investigadores, Miller afirmou por telefone que estava trabalhando em Las Vegas e que voltaria para casa na sexta-feira. A apuração, porém, indicou que ela havia viajado em 18 de outubro, cinco dias antes da data prevista para o retorno.

A mulher teria dito que contratou uma babá para ir à residência pela manhã, ajudar as crianças a se prepararem para a escola e retornar à tarde. No entanto, a cuidadora não passaria a noite no local.

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Após conversar com a mãe, os agentes entraram em contato com o pai das crianças, que as levou de volta para casa. Miller foi presa ao desembarcar em Orlando e encaminhada à Cadeia do Condado de Orange.

“O Gabinete do Xerife do Condado de Osceola não tolerará negligência infantil. Esses casos serão investigados, e serão feitas acusações contra os pais que não supervisionaram seus filhos”, afirmou o xerife Chris Blackmon, em comunicado.

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Até o momento, não há informações sobre a contratação de um advogado para representar Miller.