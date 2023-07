Mulher é presa após tentar invadir casa à beira-mar de Taylor Swift

Uma mulher que já tinha sido alertada a manter distância da residência da cantora americana Taylor Swift foi presa nesta semana do lado de fora da propriedade. A mulher foi detida na frente da casa à beira-mar em Rhode Island, nos Estados Unidos, na segunda-feira, 3, segundo o chefe da polícia de Westerly, Paul Gingerella.

Não foi divulgado, no entanto, se Taylor estava em casa no momento da tentativa de invasão, motivo de dor de cabeça frequente para a compositora, que já precisou lidar com o problema outras três vezes. Swift tem percorrido o território americano com a turnê The Eras Tour, a maior da sua carreira. Além dos Estados Unidos, diversos países também receberão os shows da artista mais premiada da história do American Music Awards (AMAs), incluindo Japão, Reino Unido, França e Austrália.

Na América do Sul, a cantora se apresentará na Argentina, com três datas, e no Brasil, com seis, previstas para novembro. Nem a crise econômica em solo argentino foi capaz de impedir os fãs de comprarem os ingressos, que esgotaram em menos de uma hora e meia. No Brasil, a história foi parecida e, com apenas três dias anunciados a princípio, os tickets foram vendidos em 40 minutos, para desagrado da legião de fãs, que também teve que competir com cambistas.

Os lucros da turnê, que conta com shows de três horas de duração, poderão render a Taylor o posto de mulher mais rica do planeta. O título, no momento, é ocupado pela cantora Rihanna. Dona da marca Fenty, a artista tem um patrimônio de US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 6,8 bilhões). Em março, Swift superou Madonna ao conquistar o segundo lugar do ranking, com uma fortuna de US$ 740 milhões (R$ 3,5 bilhões).

