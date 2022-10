Mulher é acusada de usar enxame de abelhas para atacar policiais nos EUA

Giro VEJA - quinta, 20 de outubro

O cerco da Justiça Eleitoral à desinformação e a movimentação das campanhas na reta final são os destaques do dia

Uma resolução apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes e aprovada por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral fechou o cerco contra a disseminação de notícias falsas e a desinformação na reta final da corrida eleitoral. Agora, o tribunal pode solicitar diretamente às redes sociais para tirar do ar conteúdos com desinformação. Se as plataformas não agirem em até 2 horas, estão sujeitas à multa de R$ 100 mil a R$ 150 mil. Moraes também chamou as campanhas de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva para uma reunião, para pedir mais civilidade nas redes.