Mujica e Julio María Sanguinetti: a política que não cultiva o ódio

Por Ernesto Neves - Atualizado em 22 out 2020, 15h00 - Publicado em 23 out 2020, 06h00

Sim, há de soar inacreditável, quando se olha para os humores ao redor, mas a história a seguir é real: na terça-feira 20, dois ex-presidentes do Uruguai — José “Pepe” Mujica, um ícone da esquerda, e Julio María Sanguinetti, estrela da direita — decidiram juntos abandonar a ribalta, renunciando simultaneamente ao cargo de senadores da República. Os dois deram um emocionado abraço, quebraram o protocolo da Covid-19, ao se aproximar sem máscara (por lá a situação é mais tranquila), mas nos deixaram um extraordinário exemplo de civilidade, com opostos se entendendo. Mujica, de 85 anos, foi direto ao ponto: “No meu jardim faz décadas que não cultivo o ódio, porque aprendi uma dura lição que a vida me impôs. O ódio acaba idiotizando, nos faz perder objetividade”.

Ex-guerrilheiro tupamaro, Mujica passou quinze anos na cadeia — com o retorno do país à democracia, em 1985, recebeu anistia e voltou à política. Foi presidente de 2010 a 2015. Sanguinetti, 84 anos, que presidiu o Uruguai em duas oportunidades, de 1985 a 1990 e de 1995 a 2000, foi discreto como sempre ao dizer adeus: “O que me motiva é principalmente a necessidade de atender à Secretaria-Geral do Partido Colorado, minhas atividades jornalísticas”. Bem-sucedidos no poder, cada qual a seu modo, com distintas visões do mundo, Mujica e Sanguinetti remetem a um verso de um dos poemas celebrados de Mario Benedetti (1920-2009), um totem da delicadeza cisplatina: “Gosto da gente de critério,

a que não sente vergonha de reconhecer que não conhece algo ou que se enganou”.

Publicado em VEJA de 28 de outubro de 2020, edição nº 2710