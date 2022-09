Muito além de flores: os presentes deixados em homenagem à rainha

“Rest in peace, ma’am (Descanse em paz, minha senhora): alguns biscoitos de cachorro para colocar no seu bolso”, em tradução não literal. Sim, esse é um dos presentes deixados nos gramados do Green Park, em Londres, para homenagear a rainha Elizabeth II, morta na última quinta-feira, aos 96 anos. É ali o jardim oficial para os tributos, a poucos metros do Palácio de Buckingham.

Em meio ao amplo verde, a colorida lista de oferecimentos é extensa. Há desde ursos de pelúcia — em versões mais convencionais e no formato de cabeça de cavalo — a cartas, bandeira da China recoberta de flores e a picante geleia de laranja Robertsons Golden Shredless, fundada em 1874.

Mas há muito mais. Coroas de flores (que têm o plástico removido logo na entrada por dois agentes) em forma de coração, caixão, circundando árvores e troncos, além de desenhos, retratos, inúmeros cartões, balões pretos simbolizando o luto, no formato de arco-íris, fleumas de Portugal e da Inglaterra, sanduíches de marmelada e por aí vai, embora o governo peça para se limitar aos buquês, tendo em vista as diretrizes de sustentabilidade. Bem organizada, a operação inclui cordões e barreiras, policiais, claro, e banheiros químicos.

Desde o fim do cortejo, na tarde desta quarta, 14, milhares de pessoas se apinham no local deixando as homenagens, fazendo videochamadas com parentes e amigos e registrando selfies, prova de que, apesar do verde no nome do Green Park, as honrarias ganham variadas cores.

1/12 O caixão da rainha Elizabeth II, adornado com um estandarte real e a coroa imperial do estado, é puxado por uma carruagem da tropa real de artilharia do rei, durante uma procissão do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, em Londres, em 14 de setembro de 2022. (Daniel LEAL/AFP) 2/12 O Rei Charles III e o Príncipe Andrew, Duque de York caminham atrás do caixão da Rainha Elizabeth II durante uma procissão do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, em Londres, em 14 de setembro de 2022. (LOIC VENANCE/AFP) 3/12 O príncipe William e o príncipe Harry, duque de Sussex, caminham atrás do caixão da rainha Elizabeth II durante uma procissão do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, em Londres, em 14 de setembro de 2022. (SEBASTIEN BOZON/AFP) 4/12 O caixão da Rainha Elizabeth II, adornado com um Estandarte Real e a Coroa Imperial do Estado e puxado por uma Carruagem da Tropa Real de Artilharia do Rei, é visto durante uma procissão do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, em Londres, em 14 de setembro , 2022. (Vadim Ghirda/AFP) 5/12 O Rei Charkes III caminha atrás do caixão da Rainha Elizabeth II, adornado com um Estandarte Real e a Coroa do Estado Imperial e puxado por uma Carruagem da Tropa Real de Artilharia do Rei, durante uma procissão do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, em Londres, 14 de setembro de 2022. (Marco BERTORELLO/AFP) 6/12 O caixão da Rainha Elizabeth II, adornado com um Estandarte Real e a Coroa Imperial do Estado e puxado por uma Carruagem da Tropa Real de Artilharia do Rei, é retratado durante uma procissão do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, em Londres, em 14 de setembro de 2022. (Marco BERTORELLO/AFP) 7/12 Uma visão geral mostra os guardas em formação em frente ao Memorial da Rainha Vitória e ao The Mall visto do Palácio de Buckingham, no centro de Londres, antes da procissão cerimonial do caixão da rainha Elizabeth II, do Palácio de Buckingham ao Westminster Hall, em 14 de setembro de 2022. (Chip Somodevilla/AFP) 8/12 O público espera no The Mall, no centro de Londres, a procissão cerimonial do caixão da rainha Elizabeth II, do Palácio de Buckingham ao Westminster Hall em 14 de setembro de 2022. (SEBASTIEN BOZON/AFP) 9/12 O príncipe britânico Harry, duque de Sussex, caminha atrás do caixão da rainha Elizabeth II, adornado com um estandarte real e a coroa imperial do estado e puxado por uma carruagem da tropa real de artilharia do rei, durante uma procissão do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, em Londres, em 14 de setembro de 2022. (Marco BERTORELLO/AFP) 10/12 Uma visão geral do Palácio de Buckingham como o caixão da Rainha Elizabeth II, adornado com um Estandarte Real e a Coroa do Estado Imperial e puxado por uma Carruagem da Tropa Real de Artilharia do Rei, durante uma procissão do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, em Londres, em 14 de setembro de 2022. (Christophe Ena/AFP) 11/12 O caixão da Rainha Elizabeth II, adornado com um Estandarte Real e a Coroa Imperial do Estado e puxado por uma Carruagem da Tropa Real de Artilharia do Rei, é retratado durante uma procissão do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, em Londres, em 14 de setembro 2022. (Daniel LEAL/AFP) 12/12 Público assiste ao cortejo do caixão da Rainha Elizabeth II durante uma procissão do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, em Londres, 14 de setembro de 2022. (Marco BERTORELLO/AFP)

