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Mucio se reúne com Delcy e oferece mais ajuda: ‘Simpatia de Lula pela Venezuela é absoluta’

Cerca de 100 militares brasileiros estão na zona de desastre para operações pós-terremotos e ministro da Defesa promete parceria no curto e médio prazo

Por Amanda Péchy 30 jun 2026, 15h03 | Atualizado em 30 jun 2026, 15h05
Um grupo de militares e civis posa para foto em frente a tendas militares e montanhas verdes. Duas mulheres e três homens civis estão no centro, ladeados por militares fardados. Bandeiras do Brasil e da Venezuela tremulam ao fundo. Um cachorro de porte médio está sentado ao lado de um militar agachado.
O ministro da Defesa, José Mucio, vai a Caracas em missão oficial para reforçar o apoio humanitário brasileiro e avaliar novas formas de cooperação após terremotos. 30/06/2026 -  (Ministério da Defesa/Reprodução)
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O ministro da Defesa, José Mucio, viajou à Venezuela nesta terça-feira, 30, para encontrar-se com a presidente interina, Delcy Rodríguez, e afirmou que o Brasil está disposto a ajudar “no curto e médio prazo” a nação devastada por um terremoto duplo na semana passada.

Mucio chegou ao aeroporto de Maiquetía, em La Guaira, epicentro da tragédia, onde também manteve reunião com seu homólogo venezuelano, Gustavo González López antes de ir à capital, Caracas, para ver Delcy. A bilateral está marcada para as 15h locais (14h no horário de Brasília).

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mobilizou aviões da FAB para enviar ajuda humanitária, incluindo equipes de resgate e insumos médicos. Cerca de 100 militares brasileiros estão na zona de desastre.

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“Viemos para saber onde nós podemos ajudar. A simpatia que o meu presidente (Lula) tem pela Venezuela é absoluta”, disse Mucio ao lado de González López.

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O ministro afirmou que, embora seu foco no momento sejam as ações de emergência, espera manter contato estreito com o lado venezuelano para articular assistência “no curto prazo e no médio prazo”. Em nota, o Ministério da Defesa informou que sua operação na Venezuela “permanecerá por tempo indeterminado”.

“Brasil e Venezuela são um país só a partir de agora”, declarou, antes de inspecionar, junto a González López, um hospital de campanha da Marinha brasileira em La Guaira.

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Destruição

Dois terremotos consecutivos, de magnitudes 7,2 e 7,5, respectivamente, atingiram a Venezuela com um intervalo de apenas 39 segundos na noite da última quarta-feira 24, provocando o desabamento milhares de edifícios em Caracas e muitas outras cidades. Ao menos 1.700 pessoas morreram, e dezenas de milhares seguem desaparecidas.

Uma avaliação preliminar de dados de satélite publicada pela Nasa (agência espacial dos Estados Unidos) indicou que mais de 58 mil edifícios podem ter sido danificados ou destruídos pelos terremotos que abalaram o norte da Venezuela.

Seis dias depois, as operações de resgate e ajuda continuavam, enquanto agências das Nações Unidas alertavam para a escassez de alimentos e o risco de doençasA ONU calcula cerca de 7 milhões de desabrigados e prejuízos materiais de US$ 6,7 bilhões (R$ 34,6 bilhões), valor equivalente a aproximadamente 6% do Produto Interno Bruto (PIB) venezuelano.

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Na semana passada, o Itamaraty confirmou a morte de dois brasileiros — um homem e uma mulher — na tragédia que assolou o país vizinho.

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