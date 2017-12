MP do Paraguai indicia 12 brasileiros por contrabando

O Ministério Público do Paraguai informou neste sábado que indiciou por contrabando 28 pessoas, 16 paraguaios e 12 brasileiros, que foram detidas na quinta-feira passada em uma operação contra o crime organizado na cidade de Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil.

A operação conjunta entre a Polícia Nacional do Paraguai, a Interpol, o Ministério Público e o grupo antiguerrilha Força de Tarefa Conjunta (FTC) também apreendeu armas, veículos, munição, dinheiro e drogas, segundo o relatório da procuradoria divulgado hoje.

As autoridades chegaram na quinta-feira a um sítio nos arredores de Pedro Juan Caballero, onde foram recebidos com disparos por um grupo de pessoas, que acabaram sendo detidas.

Durante a operação, da qual também fizeram parte agentes da Secretária Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad), ainda foi confiscado meio quilo de maconha.

As cidades fronteiriças entre Paraguai e Brasil, como Ciudad del Este e Pedro Juan Caballero, são as principais rotas regionais do tráfico de cocaína e maconha, segundo a Senad.