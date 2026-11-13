🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Mundo

MP do Paraguai acusa ex-presidente Peña de liderar associação criminosa

Promotoria amplia rol de crimes pelos quais o líder destituído é investigado no âmbito da crise do Ueno Bank

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 15h41
Santiago Peña
Santiago Peña (FEDERICO PARRA/AFP)
Continua após publicidade
MP do Paraguai acusa ex-presidente Peña de liderar associação criminosa Priorize VEJA no Google

O Ministério Público do Paraguai solicitou, nesta sexta-feira, 13, a ampliação da acusação contra o ex-presidente Santiago Peña, a quem imputa o crime de associação criminosa, juntamente com cinco diretores do Banco Central, com o objetivo de proteger o Ueno Bank, cuja derrocada precipitou a destituição e prisão de Peña.

“Da Presidência da República, Santiago Peña Palacios teria atuado como chefe da estrutura”, aponta um documento do Ministério Público ao qual a agência de notícias AFP teve acesso. Peña já responde, no mesmo processo, por quebra de confiança e administração em benefício próprio.

A nova acusação vem na esteira de uma série de operações de busca e apreensão de promotores da Justiça em imóveis de propriedade de Peña e na residência presidencial em Assunção.

Siga

Peña foi destituído do cargo na última sexta-feira 6, após um processo de impeachment desencadeado pelo escândalo financeiro envolvendo a quebra do Ueno Bank. Seu vice, Pedro Alliana, tomou posse como presidente no mesmo dia.

Continua após a publicidade

O ex-presidente está preso preventivamente e também é investigado pelos crimes de lesão de confiança, na condição de instigador, e administração em benefício próprio, como autor.

A anatomia da quebra bancária

A derrocada do governo foi desencadeada pelo processo de liquidação do Ueno Bank, decretado pelo Banco Central do Paraguai (BCP) após o índice de solvência da instituição despencar para 5,56% — menos da metade do exigido por lei. O banco digital, do qual Peña foi acionista até março de 2025 por meio do Grupo Vázquez, administrava cerca de US$ 850 milhões (R$ 4,5 bilhões) em recursos públicos. Desse total, aproximadamente US$ 380 milhões pertenciam ao Instituto de Previsão Social (IPS), órgão responsável pelas aposentadorias e fundos de saúde dos trabalhadores.

Continua após a publicidade

O congelamento das contas do Ueno Bank atingiu quase 3 milhões de clientes — cerca de metade da população de 6,4 milhões de habitantes do país —, paralisando o pagamento de aposentados e afetando ainda milhares de brasileiros que residem no Paraguai. A crise fulminante provocou a renúncia do presidente do BCP, Carlos Carvallo, e a prisão de oito executivos da instituição, incluindo Miguel Vázquez, dono do grupo controlador e ex-sócio de Peña.

No processo do impeachment, a fiscal acusadora e deputada Rocío Vallejo acusou Peña de ter “destruído a reputação do Banco Central” ao subordinar a autoridade monetária a interesses corporativos. A acusação enfatizou ainda o salto patrimonial de Peña, que se multiplicou por 23 entre 2017 e 2023, passando de 1,3 bilhão de guaranis (cerca de R$ 840 mil) para mais de 23 bilhões de guaranis (aproximadamente R$ 19 milhões).

Publicidade
TAGS:
crise financeira
crise política
Paraguai
Santiago Peña
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).