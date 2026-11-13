MP do Paraguai acusa ex-presidente Peña de liderar associação criminosa

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O Ministério Público do Paraguai ampliou a acusação contra o ex-presidente Santiago Peña, imputando-lhe associação criminosa com diretores do Banco Central para proteger o Ueno Bank. A quebra do banco, que administrava R$ 4,5 bilhões em recursos públicos, incluindo aposentadorias, levou à destituição e prisão de Peña. A investigação revela um salto patrimonial impressionante do ex-mandatário.

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O Ministério Público do Paraguai solicitou, nesta sexta-feira, 13, a ampliação da acusação contra o ex-presidente Santiago Peña, a quem imputa o crime de associação criminosa, juntamente com cinco diretores do Banco Central, com o objetivo de proteger o Ueno Bank, cuja derrocada precipitou a destituição e prisão de Peña.

“Da Presidência da República, Santiago Peña Palacios teria atuado como chefe da estrutura”, aponta um documento do Ministério Público ao qual a agência de notícias AFP teve acesso. Peña já responde, no mesmo processo, por quebra de confiança e administração em benefício próprio.

A nova acusação vem na esteira de uma série de operações de busca e apreensão de promotores da Justiça em imóveis de propriedade de Peña e na residência presidencial em Assunção.

Peña foi destituído do cargo na última sexta-feira 6, após um processo de impeachment desencadeado pelo escândalo financeiro envolvendo a quebra do Ueno Bank. Seu vice, Pedro Alliana, tomou posse como presidente no mesmo dia.

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O ex-presidente está preso preventivamente e também é investigado pelos crimes de lesão de confiança, na condição de instigador, e administração em benefício próprio, como autor.

A anatomia da quebra bancária

A derrocada do governo foi desencadeada pelo processo de liquidação do Ueno Bank, decretado pelo Banco Central do Paraguai (BCP) após o índice de solvência da instituição despencar para 5,56% — menos da metade do exigido por lei. O banco digital, do qual Peña foi acionista até março de 2025 por meio do Grupo Vázquez, administrava cerca de US$ 850 milhões (R$ 4,5 bilhões) em recursos públicos. Desse total, aproximadamente US$ 380 milhões pertenciam ao Instituto de Previsão Social (IPS), órgão responsável pelas aposentadorias e fundos de saúde dos trabalhadores.

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O congelamento das contas do Ueno Bank atingiu quase 3 milhões de clientes — cerca de metade da população de 6,4 milhões de habitantes do país —, paralisando o pagamento de aposentados e afetando ainda milhares de brasileiros que residem no Paraguai. A crise fulminante provocou a renúncia do presidente do BCP, Carlos Carvallo, e a prisão de oito executivos da instituição, incluindo Miguel Vázquez, dono do grupo controlador e ex-sócio de Peña.

No processo do impeachment, a fiscal acusadora e deputada Rocío Vallejo acusou Peña de ter “destruído a reputação do Banco Central” ao subordinar a autoridade monetária a interesses corporativos. A acusação enfatizou ainda o salto patrimonial de Peña, que se multiplicou por 23 entre 2017 e 2023, passando de 1,3 bilhão de guaranis (cerca de R$ 840 mil) para mais de 23 bilhões de guaranis (aproximadamente R$ 19 milhões).