Movimento estudantil derrota partido de direita há 14 anos no poder na Sérvia

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O movimento estudantil da Sérvia conquistou uma vitória histórica nas eleições legislativas antecipadas, impondo uma derrota ao partido do presidente Aleksandar Vucic, que estava no poder há 14 anos. A Lista dos Estudantes obteve cerca de 52% dos votos, garantindo a maioria no Parlamento. A eleição foi marcada por alta participação popular e culminou em uma onda de protestos contra corrupção e negligência.

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O movimento estudantil da Sérvia conquistou uma vitória histórica nas eleições legislativas antecipadas de domingo 25, e impôs uma derrota ao partido do presidente Aleksandar Vucic, que está no poder há 14 anos. Segundo projeções preliminares, a Lista dos Estudantes recebeu cerca de 52% dos votos, contra aproximadamente 39% do Partido Progressista Sérvio (SNS), de direita populista.

O líder de longa data reconheceu o revés. “É evidente que perdemos estas eleições”, admitiu Vucic ao reconhecer a derrota. Com 97% das urnas apuradas, a comissão eleitoral da Sérvia informou que os estudantes obtiveram 2,24 milhões de votos e o antigo partido governante, 1,67 milhão.

Segundo estimativas da ONG CeSID, baseadas em uma amostra que representa 96% dos votos, a Lista dos Estudantes deverá conquistar 138 das 250 cadeiras do Parlamento, acima das 126 necessárias para garantir maioria. O Partido Progressista Sérvio (SNS), de Vucic, deve ficar com cerca de 104 assentos.

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Participação popular

A votação foi marcada por forte participação popular, polarização política e temores de fraude. Duas horas antes do fechamento das urnas, quase 65% dos 6,4 milhões de eleitores registrados já haviam votado, índice superior ao registrado nas eleições parlamentares de 1993. Filas se formaram em seções eleitorais de Belgrado e de outras cidades sérvias, além de locais de votação no exterior, como Paris, Munique, Chicago e Los Angeles.

A vitória é o desfecho de uma onda de protestos desencadeada pelo desabamento de uma cobertura da estação ferroviária de Novi Sad, segunda maior cidade do país balcânico, em novembro de 2024. Dezesseis pessoas morreram na tragédia, que alimentou acusações de corrupção e negligência contra as autoridades.

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O episódio provocou algumas das maiores manifestações registradas na Sérvia desde a queda do ex-líder iugoslavo Slobodan Milosevic, em 2000. Inicialmente, os estudantes exigiam uma investigação transparente sobre as causas do acidente. Com o avanço da mobilização, passaram a reivindicar eleições antecipadas e mudanças na estrutura política. Ao longo de quase dois anos, organizaram marchas e percorreram diferentes regiões do país para ampliar o apoio popular e contestar a influência política e midiática do SNS.

Lista dos Estudantes

A Lista dos Estudantes reúne 250 candidatos de diferentes setores da sociedade civil, entre eles professores universitários, médicos, artistas, acadêmicos e personalidades do esporte. A maioria tem pouca experiência política, e o movimento não possui uma liderança centralizada. Ilija Srdanovic, professor da Universidade de Novi Sad, encabeça a lista, formada a partir de escolhas feitas por assembleias estudantis nas universidades do país.

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A candidatura única conseguiu reunir diferentes setores da oposição em torno de um objetivo comum: derrotar o partido governista. Muitos dos principais partidos opositores desistiram de disputar a eleição e passaram a pedir votos para os estudantes. O programa eleitoral tem como prioridade o combate à corrupção e inclui propostas para afastar autoridades que violaram regras durante a repressão aos protestos, impedir nomeações políticas para a direção de empresas públicas e reduzir o controle partidário sobre a emissora pública.

A heterogeneidade da lista, porém, também levanta dúvidas sobre sua capacidade de formar um governo coeso.

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A derrota representa um revés para Vucic, de 56 anos, figura central do SNS e que construiu sua imagem política em torno da estabilidade, do crescimento econômico e da defesa dos interesses nacionais. Durante a campanha, percorreu cidades e vilarejos e prometeu ampliar aposentadorias, salários do funcionalismo público e investimentos na saúde. Seus aliados destacam os avanços econômicos e as melhorias na infraestrutura durante a última década.