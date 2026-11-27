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Após forte pressão da Igreja Católica, o Congresso da Argentina aprovou por unanimidade uma rígida lei contra as bets. A medida proíbe patrocínios no futebol e endurece regras para conter o vício em apostas, com foco nos jovens. Confira os principais pontos e impactos da decisão.

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O Congresso da Argentina aprovou na quinta-feira, 26, uma lei contra as bets para combater o vício em jogo, um projeto que ficou paralisado por dois anos e voltou a ganhar impulso após a insistência da Igreja Católica e a visita do papa Leão XIV ao país.

Os senadores aprovaram por unanimidade, com 72 votos, a legislação que estabelece padrões nacionais mínimos para todas as plataformas de apostas. A regulamentação também proíbe patrocínios a clubes de futebol, atletas ou influenciadores. O Boca Juniors, por exemplo, tem como patrocinadora a casa de apostas Betsson.

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A norma dificulta o acesso de menores de idade, que já era proibido, mas era facilmente burlado, e restringe parcialmente as fontes de ingresso de dinheiro para apostar, entre outras medidas.

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Em 2025, as consultas por jogo compulsivo cresceram 27% na comparação com 2024, segundo as estatísticas mais recentes da Secretaria de Políticas Integrais sobre Drogas da Nação Argentina. O projeto tem como objetivo prevenir a ludopatia em geral, mas com foco especial na juventude.

Pressão da Igreja

O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados em novembro de 2024, mas não foi enviado ao Senado, o que gerava o risco de perder a validade, o que obrigaria o processo a recomeçar do zero.

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Na segunda-feira, o episcopado argentino enviou uma carta aos congressistas na qual advertia que deixar a lei perder a validade seria o equivalente a ser cúmplice da “morte silenciosa que ameaça a vida e o futuro de tantos jovens”. A mensagem foi enviada menos de duas semanas após a visita do papa Leão a Buenos Aires, que mobilizou milhões de pessoas.

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Após a pressão, os senadores concordaram em votar o projeto. A senadora governista Patricia Bullrich propôs batizar o texto como Lei Leão XIV. “Como a vinda do papa realmente abriu o coração de todos nós, nos reencontramos, vimos milhões de argentinos nas ruas, eu gostaria de propor a esta Casa que chamemos esta lei de Lei Leão XIV”, disse ela.