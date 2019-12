Mourão e embaixador argentino armam encontro Bolsonaro-Fernández

A distensão na relação Brasil-Argentina começou na quinta-feira novamente pelas mãos do vice-presidente, Hamilton Mourão, a primeira autoridade do Executivo brasileiro a tratar do tema com o novo governo argentino. Na quinta-feira 12, o general recebeu em seu gabinete o futuro embaixador da Argentina, Daniel Scioli, para discutir um possível encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e o peronista Alberto Fernández.

Scioli foi vice-presidente da Argentina entre 2003 e 2007, no governo de Nestor Kirchner. Mourão o havia encontrado na terça-feira 10 durante a posse de Fernández no Congresso, quando teve também a oportunidade de uma rápida conversa – e fotos, com Fernández e o chanceler argentino, Felipe Solá.

“Dialogamos sobre temas pendentes e encaminhamos a visita entre presidentes que será acertada através da chancelaria”, relatou Scioli, sem mencionar possíveis datas da reunião Bolsonaro-Fernández.

Ambos travaram uma batalha ideológica durante a campanha e o período de transição na Argentina, relaxada somente quando o Palácio do Planalto decidiu, na véspera da posse de Fernández, enviar Mourão como seu representante. Até o momento, o brasileiro não felicitou o argentino por sua vitória eleitoral em outubro, além de ter se recusado a estar presente na posse – atitude não repetida por outros líderes da direita na América do Sul, como o colombiano Iván Duque e mesmo o chileno Sebastián Piñera, que cancelou o compromisso na última hora por causa do queda de um avião militar com 38 passageiros na Antártida.

Na campanha, Bolsonaro insultou Fernández e sua companheira de chapa, a agora vice-presidente Cristina Kirchner, sugeriu que a vitória de ambos levaria a Argentina a um cenário comparável ao da Venezuela, apoiou explicitamente a reeleição de Mauricio Macri e ainda ameaçou com a retirada do Brasil do Mercosul. Fernández replicou com a defesa da libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem havia visitado em Curitiba, no dia da eleição.

Na terça-feira, Bolsonaro mudou sua retórica bélica e afirmou estar “torcendo para a Argentina dar certo, apesar de os números (da economia) dizerem que vão ter mais dificuldade do que nós”. Na quarta, finalmente convidou Fernández para visitar Brasília. “Se ele quiser nos visitar, estou à disposição. Está convidado, se quiser visitar o Brasil, será motivo de satisfação”.

