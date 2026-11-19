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Oito palestinos foram atropelados na cidade de Kafr Qasim, em Israel. O condutor atingiu pedestres em quatro locais antes de fugir, testou positivo para drogas e é investigado pela polícia e pelo serviço secreto. Lideranças árabes apontam relação do caso com o aumento do discurso de ódio no país.

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Um motorista atropelou oito palestinos na noite de quarta-feira 18 em Kafr Qasim, cidade localizada no centro de Israel. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o veículo acelerando na direção dos pedestres em quatro locais diferentes antes de fugir da cena. Segundo dados divulgados pelo jornal Times of Israel, várias das vítimas eram mulheres que saíam de uma festa de casamento nas proximidades. Todas as vítimas sobreviveram.

Segundo o jornal Haaretz, autoridades investigam se o motorista agiu de forma deliberada. O comandante policial do distrito, Avi Levy, relatou que o caso está sendo tratado inicialmente como atropelamento com fuga e confirmou que o suspeito, que não tem histórico criminal prévio, testou positivo para drogas. O serviço de segurança interna israelense, Shin Bet, também foi acionado para colaborar nas investigações.

O episódio gerou reações imediatas entre lideranças políticas e comunitárias árabes, que atribuem o ocorrido ao aumento do discurso de hostilidade incentivado por políticos israelenses. A tensão ocorre após Benjamin Netanyahu ter acusado partidos árabes de serem “apoiadores do terrorismo” e de colocar a segurança de Israel em risco, logo após esses grupos conquistarem uma bancada recorde de 19 cadeiras no Knesset, parlamento israelense.

O presidente do partido árabe Lista Conjunta, Yousef Jabareen, questionou a versão de perda de controle do motorista e lembrou que há semanas vinha alertando sobre como a incitação política ao ódio poderia resultar em agressões físicas. Seguindo o mesmo raciocínio, o ativista comunitário Said Issa classificou a ação como um ato de terror, destacando que um motorista sem controle de um veículo atingiria um ou dois carros, mas não atacaria intencionalmente pessoas em quatro locais diferentes.

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Além do incidente em Kafr Qasim, outro caso de atropelamento foi registrado na Cisjordânia ocupada. O Ministério das Relações Exteriores palestino cobrou a responsabilização de um israelense após oito palestinos ficarem feridos na localidade de Tuqu, a sudeste de Belém. Testemunhas informaram que o condutor atingiu inicialmente três jovens e, em seguida, manobrou o veículo de volta para atropelar outros cinco moradores que tentavam prestar atendimento às primeiras vítimas.