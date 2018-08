Motorista atropela pedestres em frente ao Parlamento britânico

Ao menos duas pessoas ficaram feridas após um carro colidir com barreiras de proteção do lado de fora do Parlamento britânico em Londres nesta terça-feira (14). O motorista foi detido por suspeita de terrorismo, informou a polícia local.

A polícia disse estar tratando o incidente como relacionado com terrorismo e afirmou que o motorista, com cerca de 20 anos, está preso em uma delegacia no sul de Londres.

“Ele foi preso por suspeita de infrações terroristas”, disse a Polícia Metropolitana em comunicado. “Não havia mais ninguém no veículo, que permanece na cena e está sendo examinado. Nenhuma arma foi recuperada até este momento”.

Segundo a polícia, um Ford Fiesta prata atropelou diversos ciclistas e pedestres antes de colidir com barreiras do lado de fora do Parlamento às 7h37 da manhã (3h37 no horário de Brasília).

O Comando Antiterrorista da polícia assumiu a investigação, informou a Scotland Yard. “Apesar de mantermos a mente aberta, o Comando Antiterrorista da Polícia Metropolitana lidera a investigação sobre o incidente de Westminster”, anunciou a força de segurança no Twitter.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que policiais fortemente armados cercaram o veículo, do qual retiraram o motorista, que foi algemado. As ruas ao redor do Parlamento em Westminster foram fechadas. Outros vídeos mostram o momento exato da detenção do motorista.

Rooftop camera shows moment car crashes into barriers outside Parliamenthttps://t.co/CprbiGZgrg #Westminster pic.twitter.com/0noYclQNaR — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 14, 2018

Diversas viaturas da polícia e ambulâncias foram enviadas às proximidades do Parlamento, assim como o esquadrão antibombas e cães farejadores. A estação de metrô de Westminster também foi fechada.

“Meus pensamentos estão com os feridos no incidente em Westminster e muito obrigado aos serviços de emergência pela sua resposta imediata e corajosa”, afirmou a primeira-ministra britânica Theresa May, em sua conta do Twitter.

O Reino Unido foi cenário em 2017 de uma onda de atentados, quatro deles reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico, que deixaram 36 mortos e 200 feridos. Um dos ataques aconteceu em março na Ponte de Westminster, que leva ao Parlamento.

O autor do atentado de março do ano passado, Khalid Masood, atropelou várias pessoas na ponte e avançou com o carro até as grades do Parlamento. Depois, Masood desceu do carro, entrou na área do Parlamento e esfaqueou até a morte um policial, antes de ser morto por outros agentes das forças de segurança.

Desde então uma barreira de segurança de cimento e aço foi foi instalada ao redor das grades do Parlamento e nas calçadas que levam à ponte.

