Torcedores podem acabar com a cerveja de bares e restaurantes da capital russa, Moscou, durante a Copa do Mundo na Rússia. Alguns estabelecimentos estão com estoque baixo e têm que esperar mais do que o normal para receber novos suprimentos.

Moscou foi transformada pela Copa, com torcedores cantando, gritando e bebendo cerveja em bares e restaurantes lotados ao redor do Kremlin e da Praça Vermelha.

“Nós não pensamos que eles só iam querer cerveja”, disse um garçom de um restaurante sofisticado no centro de Moscou, que pediu para não ser identificado por medo de afastar futuros clientes.

O garçom disse que a cerveja lager de seu restaurante acabou na segunda-feira (19) e que as entregas estão demorando mais do que o normal, pelo menos 24 horas, porque os estoques dos fornecedores também estão baixos.

“Há realmente muita gente em Moscou… e eles estão todos bebendo”, disse. “Está quente, e é futebol.”

As vendas de cerveja na Rússia caíram em cerca de um terço na última década devido ao aumento de tarifas e às regras mais rígidas para a venda e propaganda do produto. Por isso, as cervejarias não estavam esperando uma mudança tão grande na tendência neste ano.

Dmitry, barman do bar Gogol, disse que torcedores de futebol beberam 800 litros de cerveja em três dias, acabando com a cerveja mais barata antes de passar para as marcas mais caras.