Moscou: ‘Fora, Putin’, gritam milhares em mobilização inédita

1. Manifestantes cobrem o rosto durante os protestos contra o resultado das eleições parlamentares, em Moscou – 11/12/2011 zoom_out_map 1 /13 Manifestantes cobrem o rosto durante os protestos contra o resultado das eleições parlamentares, em Moscou – 11/12/2011 (Denis Sinykov/Reuters/VEJA) Manifestantes cobrem o rosto durante os protestos contra o resultado das eleições parlamentares, em Moscou – 11/12/2011

2. Polícia russa reforça segurança em Moscou, após o início dos protestos contra durante protestos contra o resultado das eleições parlamentares – 11/12/2011 zoom_out_map 2 /13 Polícia russa reforça segurança em Moscou, após o início dos protestos contra durante protestos contra o resultado das eleições parlamentares – 11/12/2011 (Anton Golubev/Reuters/VEJA) Polícia russa reforça segurança em Moscou, após o início dos protestos contra durante protestos contra o resultado das eleições parlamentares – 11/12/2011

3. Manifestantes protestam contra o resultado das eleições parlamentares, em Moscou – 11/12/2011 zoom_out_map 3 /13 Manifestantes protestam contra o resultado das eleições parlamentares, em Moscou – 11/12/2011 (Denis Sinykov/Reuters/VEJA) Manifestantes protestam contra o resultado das eleições parlamentares, em Moscou – 11/12/2011

4. Manifestantes protestam contra o resultado das eleições parlamentares, em Moscou – 11/12/2011 zoom_out_map 4 /13 Manifestantes protestam contra o resultado das eleições parlamentares, em Moscou – 11/12/2011 (Denis Sinykov/Reuters/VEJA) Manifestantes protestam contra o resultado das eleições parlamentares, em Moscou – 11/12/2011

5. A manifestação não tem precedentes na Rússia desde que Vladimir Putin chegou ao poder, em 2000 zoom_out_map 5 /13 A manifestação não tem precedentes na Rússia desde que Vladimir Putin chegou ao poder, em 2000 (Alexander Demianchuk / Reuters/VEJA) A manifestação não tem precedentes na Rússia desde que Vladimir Putin chegou ao poder, em 2000

6. Manifestante brinca com a ideia da candidatura do Primeiro Ministro Vladimir Putin em 2050, durante protestos em Moscou - 10/12/2011 zoom_out_map 6 /13 Manifestante brinca com a ideia da candidatura do Primeiro Ministro Vladimir Putin em 2050, durante protestos em Moscou - 10/12/2011 (Yuri Kadobnov/AFP/VEJA) Manifestante brinca com a ideia da candidatura do Primeiro Ministro Vladimir Putin em 2050, durante protestos em Moscou - 10/12/2011

7. Manifestantes vão as ruas para protestos sem precedentes na Rússia desde que o Primeiro Ministro Vladimir Putin chegou ao poder, em 2000 - 10/12/2011 zoom_out_map 7 /13 Manifestantes vão as ruas para protestos sem precedentes na Rússia desde que o Primeiro Ministro Vladimir Putin chegou ao poder, em 2000 - 10/12/2011 (Alexander Demianchuk/Reuters/VEJA) Manifestantes vão as ruas para protestos sem precedentes na Rússia desde que o Primeiro Ministro Vladimir Putin chegou ao poder, em 2000 - 10/12/2011

8. Tropa de choque da policia russa observa manifestantes, durante protestos em Moscou - 10/12/2011 zoom_out_map 8 /13 Tropa de choque da policia russa observa manifestantes, durante protestos em Moscou - 10/12/2011 (Tatyana Makeyeva/Reuters/VEJA) Tropa de choque da policia russa observa manifestantes, durante protestos em Moscou - 10/12/2011

9. Manifestantes russos usam máscaras de Guy Fawkes, durante protesto em Moscou - 10/12/2011 zoom_out_map 9 /13 Manifestantes russos usam máscaras de Guy Fawkes, durante protesto em Moscou - 10/12/2011 (Sergei Karpukhin/Reuters/VEJA) Manifestantes russos usam máscaras de Guy Fawkes, durante protesto em Moscou - 10/12/2011

10. Manifestantes protestam contra resultado das eleições russas, em Moscou - 10/12/2011 zoom_out_map 10 /13 Manifestantes protestam contra resultado das eleições russas, em Moscou - 10/12/2011 (Yuri Kadobnov/AFP/VEJA) Manifestantes protestam contra resultado das eleições russas, em Moscou - 10/12/2011

11. Homem do Partido Comunista passa em frente a policiais, durante protestos contra o resultado das eleições parlamentares, em Rostov-on-Don, Rússia - 10/12/2011 zoom_out_map 11 /13 Homem do Partido Comunista passa em frente a policiais, durante protestos contra o resultado das eleições parlamentares, em Rostov-on-Don, Rússia - 10/12/2011 (Vladimir Konstantinov/Reuters/VEJA) Homem do Partido Comunista passa em frente a policiais, durante protestos contra o resultado das eleições parlamentares, em Rostov-on-Don, Rússia - 10/12/2011

12. Com gritos de "Fora, Putin", milhares de russos protestam contra o resultado das eleições, em Moscou - 10/12/2011 zoom_out_map 12 /13 Com gritos de "Fora, Putin", milhares de russos protestam contra o resultado das eleições, em Moscou - 10/12/2011 (Mikhail Mordasov/AFP/VEJA) Com gritos de "Fora, Putin", milhares de russos protestam contra o resultado das eleições, em Moscou - 10/12/2011

13. A manifestação não tem precedentes na Rússia desde que Vladimir Putin chegou ao poder, em 2000 zoom_out_map 13/13 A manifestação não tem precedentes na Rússia desde que Vladimir Putin chegou ao poder, em 2000 (Sergei Karpukhin / Reuters/VEJA) A manifestação não tem precedentes na Rússia desde que Vladimir Putin chegou ao poder, em 2000

Dezenas de milhares de russos protestavam neste sábado – em Moscou e outras cidades do país, incluindo o extremo oriente e a Sibéria -, em uma inédita jornada de mobilização contra o resultado das eleições legislativas vencidas pelo partido do primeiro-ministro Vladimir Putin. Desde mais cedo, o número de manifestantes subiu consideravelmente. Eles gritavam slogans como “Fora, Putin”, de acordo com as agências internacionais.

Mais de 20.000 pessoas estavam reunidas em Moscou para protestar contra o que consideram fraude nas eleições legislativas de 4 de dezembro vencidas pelo Rússia Unida, partido de Putin, informou a polícia da capital russa. De acordo com fontes policiais, o número de manifestantes na praça Bolotnaya chegou a 20.000 pouco antes das 15 horas (9 horas de Brasília).

Leia também:

Leia também: Governo russo adverte: protestar faz mal à saúde

Sem precedentes – Um dos líderes do movimento opositor Solidarnost, Ilia Ponomarev, citado pela agência Interfax, afirmou que 40.000 pessoas estavam na praça Bolotnaya, centro de Moscou, e que outras 10.000 estavam a caminho. Em São Petersburgo, segunda maior cidade do país, mais de 10.000 manifestantes compareceram a um protesto convocado pela oposição, de acordo com a polícia local.

A manifestação acontece na Praça Pionerskaya Ploshad, no coração de São Petersburgo, cidade natal tanto de Putin como do presidente Dimitr Medvedev. A mobilização para denunciar as fraudes nas eleições de 4 de dezembro, com manifestações em várias cidades do país, não tem precedentes na Rússia desde que Vladimir Putin chegou ao poder, em 2000.

Eleições – O Diário Oficial russo publicou neste sábado os resultados oficiais das eleições legislativas, que confirmam a vitória do partido governista, Rússia Unida, com 49,32% dos votos. Segundo os resultados publicados pelo Rossiiskaia Gazeta, o partido de Vladimir Putin terá a maioria absoluta de 238 cadeiras, de um total de 450, na Duma (Câmara Baixa).

Os resultados apontam 92 deputados ao Partido Comunista (19,19% dos votos), 64 ao Partido Rússia Justa (centro-esquerda, 13,24%), e 56 ao Partido Liberal Democrata (nacionalista, 11,67%). O partido de oposição liberal Iabloko, com 3,43% dos votos, não estará representado na Duma. De acordo com os resultados oficiais, a participação foi de 60,21%.

A missão de observadores da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) anunciou ter constatado muitas irregularidades na votação. O site da ONG “Observador cidadão” (nabludatel.org) afirma que os resultados reais das legislativas dariam ao Rússia Unida quase 20 pontos a menos, com uma participação real de pouco mais de 50%.

(Com agência France-Presse)