Homem morto em comício de Trump era bombeiro e protegeu família

O homem que morreu durante o atentado contra Donald Trump, no sábado, 13, na Pensilvânia, foi identificado como o bombeiro Corey Comperatore. A informação foi confirmada pelo governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, neste domingo, 14. “Morreu como um herói”, disse.

Comperatore foi uma das milhares de pessoas que compareceram ao comício para a reeleição de Trump em 2024. Mas segundo o político, o bombeiro morreu tentando proteger sua família em meio ao tiroteio instaurado na cidade de Butler, que acabou com o ex-presidente ferido e mais dois mortos, além de Comperatore e o atirador Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, baleado por agentes do Serviço Secreto.

“Acabei de falar com a esposa e as duas filhas de Corey”, disse Shapiro à rede CNN internacional. “Corey era pai de menina, era bombeiro, ia à igreja todo domingo, amava sua comunidade e sua família”, acrescentou.

Segundo a autoridade, o bombeiro também era um ávido apoiador do ex-presidente e estava muito animado por estar com ele na comunidade. “Perguntei à esposa de Corey se seria ok compartilhar que conversamos. Ela disse ‘sim’. Ela também pediu que eu compartilhasse com todos vocês que Corey morreu como um herói ao mergulhar sobre sua família para protegê-los”, contou Shapiro, que ordenou que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro em memória de Comperatore.

Cena Sangrenta

Segundo testemunhas, a cidade foi tomada por uma onda de caos e terror após o atirador, empoleirado em um telhado do lado de fora do local, disparou vários tiros de uma arma de estilo AR-15, acertando Trump de raspão na orelha e deixando o rosto do ex-presidente coberto de sangue.

Enquanto tiros eram disparados e o ex-presidente se abaixava abaixo do pódio, cercado por agentes do Serviço Secreto, os participantes gritavam e se agachavam em direção ao chão. De acordo com Polícia Estadual da Pensilvânia, o resultado foram dois mortos – o bombeiro e o atirador, e duas pessoas feridas, mas que já se encontram estáveis.

Em entrevista à CNN, o congressista republicano Dan Meuser disse que estava sentado na primeira fila do comício de Trump com o candidato ao Senado da Pensilvânia, Dave McCormick, e o deputado republicano, Mike Kelly, quando viu um homem ser morto a tiros “bem atrás deles”. “Todos começaram, certamente, a gritar, pedindo um médico e, honestamente, foi uma cena sangrenta”, contou Meuser.