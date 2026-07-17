Mortes em Paris mais que dobram em junho durante onda de calor extremo

A onda de calor recorde que atingiu a Europa nas últimas semanas fez o número de mortes na região de Paris mais que dobrar no mês de junho, de acordo com um relatório publicado nesta sexta-feira, 17, pela agência sanitária da região de Île-de-France, que inclui Paris e sete departamentos ao redor da capital francesa.

De acordo com o levantamento, a região registrou cerca de 3.000 mortes entre 22 e 28 de junho, um aumento de 1.565 óbitos na comparação com o mesmo período do ano passado.

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“Uma taxa de mortalidade excessiva muito alta foi observada na Île-de-France (entre 22 e 28 de junho) no contexto de uma onda de calor”, diz o relatório da agência sanitária.

Calor na Europa

A França enfrentou três ondas de calor extremo em apenas três meses. No fim de junho, as altas temperaturas bateram recordes em diversos países europeus, interrompendo o fornecimento de energia, provocando o fechamento de escolas e causando danos à infraestrutura. Na Alemanha, por exemplo, o calor derreteu o asfalto ao redor de trilhos de bonde na cidade de Leipzig.

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Juntos, os 27 países da União Europeia registraram mais de 10 mil mortes associadas ao calor no fim de junho, segundo dados divulgados pela rede EuroMOMO, apoiada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A maioria das vítimas — mais de 9 mil — tinha 65 anos ou mais.