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Mortes em Paris mais que dobram em junho durante onda de calor extremo

Região de Île-de-France registrou cerca de 3.000 mortes entre 22 e 28 de junho, um aumento de 1.565 óbitos na comparação com o ano passado

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 13h54
Pessoas se refrescam nas fontes dos Jardins do Trocadero, com a Torre Eiffel ao fundo, em Paris, França, em 20 de junho de 2026.
Pessoas se refrescam nas fontes dos Jardins do Trocadero, com a Torre Eiffel ao fundo, em Paris, França, em 20 de junho de 2026. (Mustafa Yalcin/Anadolu/Getty Images)
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Mortes em Paris mais que dobram em junho durante onda de calor extremo Priorizar nos meus resultados Google

A onda de calor recorde que atingiu a Europa nas últimas semanas fez o número de mortes na região de Paris mais que dobrar no mês de junho, de acordo com um relatório publicado nesta sexta-feira, 17, pela agência sanitária da região de Île-de-France, que inclui Paris e sete departamentos ao redor da capital francesa.

De acordo com o levantamento, a região registrou cerca de 3.000 mortes entre 22 e 28 de junho, um aumento de 1.565 óbitos na comparação com o mesmo período do ano passado.

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“Uma taxa de mortalidade excessiva muito alta foi observada na Île-de-France (entre 22 e 28 de junho) no contexto de uma onda de calor”, diz o relatório da agência sanitária.

Calor na Europa

A França enfrentou três ondas de calor extremo em apenas três meses. No fim de junho, as altas temperaturas bateram recordes em diversos países europeus, interrompendo o fornecimento de energia, provocando o fechamento de escolas e causando danos à infraestrutura. Na Alemanha, por exemplo, o calor derreteu o asfalto ao redor de trilhos de bonde na cidade de Leipzig.

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Juntos, os 27 países da União Europeia registraram mais de 10 mil mortes associadas ao calor no fim de junho, segundo dados divulgados pela rede EuroMOMO, apoiada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A maioria das vítimas — mais de 9 mil — tinha 65 anos ou mais.

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De acordo com a EuroMOMO, apenas a França e a Bélgica registraram níveis classificados como de “mortalidade em excesso muito alta”. Em solo belga, segundo o instituto de saúde pública Sciensano, o impacto foi o maior já registrado em uma onda de calor desde o início da série histórica, em 2000.

Especialistas afirmam que não houve outros fatores relevantes, como surtos de doenças infecciosas, capazes de explicar o aumento abrupto da mortalidade.

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“Ter um excesso dessa magnitude nesta época do ano é incomum. É um número realmente muito alto”, afirmou à agência de notícias Reuters Lasse Vestergaard, chefe médico do Instituto Estatal de Soro da Dinamarca, que é sede da plataforma EuroMOMO.

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