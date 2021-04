Morte de homem negro pela polícia desperta novos protestos em Minneapolis

O assassinato de um jovem durante uma blitz policial em Minneapolis, nos Estados Unidos, provocou indignação em todo o país e despertou novos protestos contra a violência e o racismo nas forças de segurança. Durante os atos neste domingo 11, manifestantes entraram em confronto com a polícia, que usou bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha.

Daunte Wright, de 20 anos, foi morto com um tiro pouco antes das 14h de domingo após ser parado por uma infração de trânsito. O episódio aconteceu a cerca de 16 km de onde George Floyd foi morto, em maio do ano passado, também durante uma ação policial.

A Guarda Nacional de Minnesota foi enviada para o bairro Brooklyn Center, depois que centenas de pessoas marcharam em direção ao departamento de polícia da cidade em protesto contra o ocorrido. Um grupo chegou a jogar pedras em policiais, que responderam com gás lacrimogêneo e tiros com balas de borracha.

Para tentar evitar mais violência, a prefeitura decretou toque de recolher em toda a cidade até as 6 horas da manhã (horário local) desta segunda-feira, 12.

A morte

O veículo de Daunte foi parado pouco antes das 14h de domingo por uma infração de trânsito. Os agentes verificaram que havia um mandado de prisão pendente contra ele e anunciaram que ele estava detido. O jovem, porém, entrou no carro novamente e tentou fugir.

“Um policial disparou uma arma de fogo, atingindo o motorista”, declarou a polícia em comunicado. “O carro então percorreu vários quarteirões antes de atingir outro veículo.” O motorista morreu no local do acidente.

A mãe de Daunte contou a jornalistas que o filho lhe telefonou para contar que a polícia o parou por ter purificadores de ar pendurados no espelho retrovisor, algo que é ilegal no estado do Minnesota. Quando voltou a ligar ao filho, Katie Wright ouviu a voz da namorada do jovem, que lhe disse que ele estava morto.

O governador de Minnesota, Tim Walz, disse que estava “orando pela família de Daunte Wright, enquanto nosso estado lamenta outra vida de um homem negro levado por policiais”. Uma investigação sobre o caso foi aberta pelas autoridades locais.