Morre veterano britânico que arrecadou milhões para combate à Covid-19

O capitão britânico Tom Moore, um ex-veterano de guerra que aos 100 anos se tornou um “herói” durante o primeiro lockdown na Inglaterra ao levantar mais de 30 milhões de libras para o serviço de saúde, morreu de Covid-19, relatou sua família nesta terça-feira, 2.

Uma fotografia do idoso com seu paletó coberto de medalhas, publicada em sua conta oficial no Twitter, junto com a menção “Capitão Sir Tom Moore 1920-2021″, serviu para anunciar a morte após se saber há poucos dias que ele havia contraído a doença. Pouco mais de três horas depois de ser postada, a foto já tinha mais de 570.000 curtidas.

Nomeado coronel honorário quando fez 100 anos em 30 de abril, Moore “se tornou não apenas uma inspiração nacional, mas um raio de esperança para o mundo”, disse o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em um comunicado, homenageando um “herói no verdadeiro sentido do termo”. Em sinal de luto, a bandeira localizada sobre o escritório do premiê foi abaixada à meia-haste.

Continua após a publicidade

Nascido em Yorkshire, ao norte da Inglaterra, ele serviu na Índia, Birmânia (atual Mianmar) e Sumatra durante a Segunda Guerra. No entanto, Tom ganhou destaque internacional país ao dar 100 voltas ao redor de seu jardim com a ajuda de seu andador para arrecadar fundos para os profissionais de saúde que estavam na linha de frente no combate ao coronavírus.

A sua expectativa era de conseguir cerca de 1.000 libras, equivalente a cerca de 7.300 reais. Ao invés disso, o capitão conseguiu mais de 33 milhões de libras, feito que o levou ao Guiness.