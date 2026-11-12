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Morre Regina Torné, atriz de ‘Chaves’, aos 82 anos

Mexicana interpretou Gloria no seriado mexicano

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 09h26 | Atualizado em 12 nov 2026, 09h51
Mulher de cabelo escuro e blusa listrada vermelha sorri amplamente, olhando para um homem de chapéu azul claro, visto de costas, em um ambiente interno
Regina Torné, atriz mexicana de 'Chaves' (TV/Reprodução)
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Morre Regina Torné, atriz de ‘Chaves’, aos 82 anos Priorize VEJA no Google

A atriz Regina Torné, conhecida do público brasileiro por integrar o elenco do seriado Chaves, morreu na quarta-feira, 11, aos 82 anos. A informação foi confirmada pela Associação Nacional de Atores do México (ANDA), que publicou uma homenagem à artista nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Na produção criada por Roberto Gómez Bolaños, Regina dava vida a Glória, tia de Paty, que chegava à vila e despertava o interesse de Seu Madruga, personagem de Ramón Valdés. Apesar de ter participado de poucos episódios, a atriz ficou marcada na memória dos fãs do humorístico, que no Brasil era exibido no SBT.

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“Seu talento, força interpretativa e entrega às cenas fizeram ela se firmar como uma das grandes atrizes de sua geração. À família, amigos e companheiros, expressamos as mais sinceras condolências”, escreveu a Associação Nacional de Atores do México nas redes sociais.

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Com mais de cinco décadas de atuação, Regina também se destacou no cinema mexicano, especialmente em Como Água para Chocolate (1992). No filme, interpretou Mamá Elena, personagem que se tornou um dos principais papéis de sua carreira e que lhe rendeu o Prêmio Ariel de Melhor Atriz, uma das mais importantes premiações do cinema mexicano.

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Na televisão, também integrou o elenco de produções como Chispita (1982), La Loba e Rebelde (2005). Afastada das produções televisivas desde 2014, quando participou de Siempre tuya Acapulco, Regina passou a viver em Puebla, no México.

Retrato em preto e branco de uma mulher jovem com cabelo escuro, olhar direto e sorriso sutil. Ela usa brincos grandes e tem uma mão levemente apoiada na têmpora direita.
Atriz mexicana Regina Torné (Instagram @andactores/Reprodução)
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