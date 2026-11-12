Morre Regina Torné, atriz de ‘Chaves’, aos 82 anos

A atriz Regina Torné, conhecida do público brasileiro por integrar o elenco do seriado Chaves, morreu na quarta-feira, 11, aos 82 anos. A informação foi confirmada pela Associação Nacional de Atores do México (ANDA), que publicou uma homenagem à artista nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

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Na produção criada por Roberto Gómez Bolaños, Regina dava vida a Glória, tia de Paty, que chegava à vila e despertava o interesse de Seu Madruga, personagem de Ramón Valdés. Apesar de ter participado de poucos episódios, a atriz ficou marcada na memória dos fãs do humorístico, que no Brasil era exibido no SBT.

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“Seu talento, força interpretativa e entrega às cenas fizeram ela se firmar como uma das grandes atrizes de sua geração. À família, amigos e companheiros, expressamos as mais sinceras condolências”, escreveu a Associação Nacional de Atores do México nas redes sociais.

Com mais de cinco décadas de atuação, Regina também se destacou no cinema mexicano, especialmente em Como Água para Chocolate (1992). No filme, interpretou Mamá Elena, personagem que se tornou um dos principais papéis de sua carreira e que lhe rendeu o Prêmio Ariel de Melhor Atriz, uma das mais importantes premiações do cinema mexicano.

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Na televisão, também integrou o elenco de produções como Chispita (1982), La Loba e Rebelde (2005). Afastada das produções televisivas desde 2014, quando participou de Siempre tuya Acapulco, Regina passou a viver em Puebla, no México.

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