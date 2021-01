Morre policial ferido durante invasão ao Congresso dos EUA

Um oficial da Polícia do Capitólio não resistiu e morreu em consequência dos ferimentos sofridos na quarta-feira (6), durante a invasão à sede do Congresso americano, em Washington, por simpatizantes do presidente Donald Trump – anunciaram as autoridades na quinta à noite.

O agente Brian Sicknick “respondia aos distúrbios na quarta-feira no Capitólio e foi ferido enquanto enfrentava fisicamente os manifestantes”, informou a Polícia do Capitólio em um comunicado. “Voltou para seu posto e colapsou”, relata a nota, acrescentando que “foi levado para um hospital local, onde sucumbiu aos seus ferimentos”.

Sicknick trabalhava há 12 anos na força, e é o primeiro policial morto por causa da violência deflagrada na quarta, quando uma multidão incitada por Trump invadiu o Congresso. Segundo a autoridade, ao menos cinquenta policiais ficaram feridos enquanto os manifestantes aglomeravam-se nas barricadas, atiravam objetos, quebravam janelas e pressionavam alguns dos agentes que tentavam resistir ao grupo que avançava.

Quatro manifestantes morreram, incluindo uma mulher baleada pela polícia enquanto tentava entrar no Capitólio. As outras três mortes ocorreram no perímetro da sede legislativa, em circunstâncias ainda sob investigação.

Os legisladores em ambas as câmaras e de ambos os partidos prometeram descobrir como os responsáveis pela segurança do Capitólio permitiram que uma multidão violenta se infiltrasse no edifício. Os democratas da Câmara anunciaram uma investigação “robusta” sobre o colapso da aplicação da lei.

Três dos principais oficiais de segurança do Congresso – o chefe de polícia do Capitólio Steven A. Sund, o sargento de armas Paul D. Irving e o sargento de armas do Senado Michael C. Stenger – anunciaram suas renúncias na quinta-feira.

A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, ordenou hoje que as bandeiras do Capitólio dos Estados Unidos fossem hasteadas a meio mastro devido à morte do agente. “Ordenei que as bandeiras do Capitólio fossem reduzidas a meio mastro em homenagem ao oficial Sicknick. Talvez seja um conforto para a família do oficial Sicknick que tantos chorem e orem por eles neste momento triste”, ela escreveu no Twitter.