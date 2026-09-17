Morre Peter Max, artista símbolo do movimento hippie, aos 88 anos

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Peter Max, o renomado artista plástico cujas obras psicodélicas e coloridas definiram a contracultura dos anos 60, faleceu aos 88 anos em Manhattan. Nascido em Berlim, sua arte vibrante se tornou símbolo do movimento hippie e do flower power, deixando um legado inconfundível que marcou gerações e personalidades.

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Morreu, aos 88 anos, o artista plástico Peter Max, conhecido por suas obras psicodélicas e coloridas que marcaram a contracultura americana dos anos 1960. A informação foi divulgada pela família nesta quarta-feira, 16, e o falecimento ocorreu na segunda, 14, em Manhattan, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi informada.

Nascido em Berlim, na Alemanha, em 1937, Max ganhou notoriedade com desenhos de cores vibrantes, espirais, paisagens cósmicas e símbolos da paz. Seu trabalho se tornou uma das principais referências visuais do movimento hippie e do chamado flower power.

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Ao longo da carreira, o artista retratou presidentes dos EUA e personalidades como os Beatles, Jimi Hendrix e Mick Jagger. Sua arte também estampou produtos, selos, aviões e navios, além de trabalhos para grandes eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo de 1994.

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Peter Max morreu em um hospital em Manhattan e deixa dois filhos. Em comunicado, Adam homenageou o pai e destacou sua criatividade, calor humano e maneira de enxergar beleza e possibilidades em toda parte. “Espero que, além de seu notável legado artístico, as pessoas se lembrem de sua bondade, sua gentileza e de como ele realmente valorizava levar alegria ao mundo”, disse sua filha Libra.