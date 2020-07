Morre John Lewis, ícone da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos

O congressista democrata John Lewis, aclamado como um dos maiores ativistas na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, morreu aos 80 anos na madrugada deste sábado, 18. Lewis havia anunciado em dezembro do ano passado que estava com um câncer em estágio avançado no pâncreas. A confirmação da morte foi feita por meio de um comunicado divulgado pela presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi. “Hoje, os Estados Unidos choram a perda de um dos maiores heróis de sua história”, afirmou.

Lewis participou de momentos decisivos na história americana contra a segregação racial. Ele se engajou na luta pelos direitos civis no período em que estava na universidade, durante a década de 1960. Suas primeiras ações foram desrespeitar as leis vigentes na época que reservavam assentos em ônibus para pessoas brancas. Por diversas vezes os integrantes do grupo racista Ku Klux Klan cercavam os ônibus com os ativistas e reagiam de forma violenta aos protestos pacíficos.

Já como uma das principais lideranças estudantis do movimento negro da época, Lewis ajudou a organizar a manifestação que ficou conhecida como Marcha Sobre Washington, em agosto de 1963. Então com 23 anos, ele discursou ao lado de Martin Luther King para 250 mil pessoas na escadaria do Memorial Lincoln. “Nós estamos cansados. Cansados de ser agredidos pela polícia. Cansados de ver nosso povo ser trancafiado nas cadeias repetidas vezes. E vocês dizem para sermos pacientes. Por quanto tempo podemos ser pacientes? Queremos nossa liberdade e a queremos agora”, disse Lewis, na ocasião. Ele era o último ativista vivo a ter discursado naquele dia.

Lewis também esteve à frente de outro episódio determinante para a história dos Estados Unidos. Ele foi uma das lideranças de um movimento que reuniu 600 pessoas para uma caminhada entre as cidades de Selma e Montgomery e que tinha o objetivo de defender o direito dos negros votarem no país. Em 7 de março de 1965, forças policiais impediram os ativistas de marcharem pela Ponte Edmund Pettus. Os manifestantes foram atacados com chicotes, bombas de gás lacrimogênio e alguns acabaram atropelados por cavalos. Lewis teve uma fratura no crânio ao ser agredido com um cassetete. O episódio, conhecido como Domingo Sangrento, provocou revolta nacional e pressionou o Congresso a aprovar a Lei dos Direitos de Voto, assinada pelo presidente Lyndon Johnson em 1965.

Continua após a publicidade

Eleito para o Congresso pela primeira vez em 1986, Lewis cumpriu dezessete mandatos como representante de um distrito de Atlanta. Ele se mantinha atuante na luta contra o racismo e para garantir condições que facilitassem o voto de minorias nos Estados Unidos, onde o comparecimento às urnas é facultativo. Lewis também se destacava como um dos principais opositores ao presidente Donald Trump e à política armamentista defendida pelo republicano.

O ex-presidente Barack Obama, o único negro eleito para ocupar a Casa Branca até hoje, divulgou um comunicado em que classifica a trajetória de Lewis como “excepcional”. Durante seu mandato, Obama condecorou Lewis com a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honraria civil no país. “São poucos os que vivem para ver o seu próprio legado ser colocado em prática de forma significativa e notável. John Lewis conseguiu presenciar isso”, disse o ex-presidente. Trump ainda não se pronunciou sobre a morte do congressista.