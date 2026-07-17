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Morre Brenda Fricker, atriz de ‘Esqueceram de Mim 2’, aos 81 anos

Artista interpretou a 'mulher dos pombos' no filme estrelado por Macaulay Culkin

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 12h33 | Atualizado em 17 jul 2026, 15h06
Brenda Fricker, atriz de 'Esqueceram de Mim 2'
Brenda Fricker, atriz de 'Esqueceram de Mim 2' (./Reprodução)
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Morre Brenda Fricker, atriz de ‘Esqueceram de Mim 2’, aos 81 anos Priorizar nos meus resultados Google

A atriz Brenda Fricker, vencedora do Oscar e lembrada por interpretar a icônica Mulher dos Pombos em Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York (1992), morreu aos 81 anos. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 17, por seu agente, Phil Belfield. A causa da morte não foi divulgada.

Em nota, Belfield lamentou a perda da artista. “Nunca mais veremos alguém como ela, e o mundo é pior sem ela… Foi uma honra conhecê-la, amá-la e trabalhar com ela, e ela sempre terá um lugar no meu coração e no coração de tantos fãs de cinema e televisão em todo o mundo“, afirmou. Ele também destacou o privilégio de ter convivido e trabalhado com a atriz ao longo dos anos.

Nascida em Dublin, em 1945, Fricker foi editora de arte no Irish Times antes de iniciar sua carreira de atriz. Além do papel no clássico natalino estrelado por Macaulay Culkin, Brenda fez história ao se tornar a primeira atriz irlandesa a vencer o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, em 1990, por sua atuação como a mãe do personagem de Daniel Day-Lewis em Meu Pé Esquerdo (1989). Ao longo de uma carreira de mais de cinco décadas, também integrou o elenco da série britânica Casualty e participou de filmes como Tempo de Matar (1996).

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